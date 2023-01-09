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Таиланд ввел ограничения на поездки для туристов

Власти Таиланда 7 января объявили, что для въезда в страну понадобится сертификат о прививке или справка о перенесенном коронавирусе. По данным «Аэрофлота» и Azur Air, ПЦР-тест можно пройти в аэропорту по прибытии в королевство
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

С 9 января и как минимум до конца месяца летящие в Таиланд пассажиры должны предъявлять сертификаты о вакцинации от коронавируса при посадке на рейс. Об этом ранее сообщила газета Bagkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).

Такое же требование действовало в Таиланде в период пандемии коронавируса. В октябре 2022 года его отменили, но в январе решили вернуть из-за роста заболеваемости COVID-19 в Китае. Оно касается всех рейсов, прибывающих в королевство позже 01:00 9 января по местному времени (21:00 мск 8 января).

Туристы, прилетающие в Таиланд, могут предоставить сертификат о вакцинации одним из признанных в стране препаратов. В перечень входят российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также другие вакцины иностранного производства, полный список опубликован на сайте CAAT.

Чтобы сертификат считался действительным, вторая доза «Спутника V» или единственный компонент «Спутника Лайт» должны быть введены как минимум за 14 дней до въезда. Также можно показать справку о перенесенной инфекции, если человек болел в течение последних шести месяцев. Допускается предъявление документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации.

Требование касается лиц старше 18 лет.

Днем 8 января российские авиакомпании Azur Air и «Аэрофлот», выполняющие рейсы в Таиланд, сообщили, что существует и третий вариант въезда в страну: тем, у кого нет сертификата о вакцинации и справки о перенесенной болезни предложат пройти ПЦР-тест в аэропорту прибытия, пояснили в пресс-службах авиаперевозчиков.

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При этом в Azur Air РБК уточнили, что оплачивать такой тест туристам придется самостоятельно. Представитель S7 подтвердил РБК информацию о платном тестировании по прибытии, но уточнил, что оно будет выборочным.

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Виктория Громова Виктория Громова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Таиланд ограничения поездки туристы сертификат COVID-19
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