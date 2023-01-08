Авиакомпании сообщили о возможности слетать в Таиланд без прививки

Власти Таиланда объявили, что с 9 января будут требовать сертификаты о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19 у прибывающих в страну. «Аэрофлот» и Azur Air уточнили, что также можно будет сделать тест по прибытии в страну

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Российская авиакомпания Azur Air, выполняющая чартерные рейсы в Таиланд, сообщила РБК, что по уточненной информации отправиться в эту страну можно будет и без сертификата о вакцинации или справки о болезни. В этом случае по прилете в Таиланд необходимо будет пройти ПЦР-тест.

Как пояснили в пресс-службе Azur Air, вариантов въезда в Таиланд три.

Необходимо предъявить сертификат о вакцинации препаратом, одобренным тайским Минздравом. В этот список входят в том числе российские «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вакцина (вторая доза «Спутника V» или единственный компонент «Лайта») должна быть получена не ранее чем за 14 дней до въезда.

Нужно предъявить справку о перенесенном заболевании. Документ должен быть переведен на английский и получен не более чем за 180 дней до въезда.

Если перечисленных выше документов нет, пассажир должен сдать тест в аэропорту прилета. Оплачивать тест он будет самостоятельно.

Также о том, что сделать тест на COVID-19 можно будет по прилете в Таиланд, сообщил «Аэрофлот». «При отсутствии сертификата или справки туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропорту прибытия», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что 9 января отправляющиеся в Таиланд туристы старше 18 лет должны будут предъявлять еще в аэропортах отправления сертификаты о наличии у них прививки от COVID-19, сделанной одной из признанных официальным Бангкоком вакцин. Без наличия у пассажира соответствующего сертификата, либо справки о перенесенном в последние полгода заболевании COVID-19, или документа, подтверждающего невозможность прохождения вакцинации, авиакомпании не должны брать его на борт, в противном случае именно на них ляжет ответственность за его доставку обратно в страну вылета, сообщает 8 января газета Bagkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда.

РБК обратился за комментарием в посольство Таиланда в России.