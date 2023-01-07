Таиланд с 9 января будет требовать у туристов сертификаты о вакцинации

Требование о предоставлении COVID-сертификатов Таиланд отменил в октябре прошлого года. Его возвращают на фоне роста заболеваемости в Китае, для путешественников оттуда многие страны ввели тестирование при перелетах

Фото: Borja Sanchez Trillo / Getty Images

С 9 января и как минимум до конца месяца пассажиры, летящие в Таиланд, должны будут предъявить при посадке на рейс сертификат о вакцинации от коронавируса, пишет Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).



Нововведение коснется всех рейсов, которые прилетают в страну позже 1:00 9 января по местному времени (21:00 мск 8 января). Помимо сертификата о вакцинации, можно будет предъявить справку о том, что турист перенес COVID-19 в последние шесть месяцев, или документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации. Требование относится только к лицам старше 18 лет.

На сайте CAAT говорится, что Таиланд принимает привитых 16 вакцинами, в том числе российскими «Спутник V» и «Спутник Лайт». Также в страну можно въехать вакцинированным препаратами от AstraZeneca, Pfizer, Moderna и др.

Некоторые российские авиакомпании уже уведомили своих клиентов о необходимости предоставить сертификаты о вакцинации при поездках в Таиланд. В частности, на сайте Azur Air сказано, что отравиться в страну с вакциной «Спутник V» можно при условии, что вторая доза получена не менее чем за 14 дней до вылета. То же самое касается однокомпонентной «Спутник Лайт».

«На время пребывания в Таиланде необходимо иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19», — также добавил авиаперевозчик.

Таиланд перестал требовать сертификаты о вакцинации и другие COVID-документы чуть более трех месяцев назад, с октября прошлого года. Тогда в стране понизили уровень беспокойства по поводу коронавируса с опасного до уровня контролируемого инфекционного заболевания.