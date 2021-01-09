Хозяйку частного дома престарелых задержали после гибели семи человек

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранительные органы задержали хозяйку частного дома престарелых в Тюменской области, при пожаре в котором погибли семь человек, сообщает Следственный комитет (СК).

«После тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста», — говорится в сообщении ведомства.

В СК пояснили, что по факту гибели людей уголовное дело возбуждено по двум статьям — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238).

В дальнейшем следователи намерены также дать правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов.