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Общество ,  
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Хозяйку частного дома престарелых задержали после гибели семи человек

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранительные органы задержали хозяйку частного дома престарелых в Тюменской области, при пожаре в котором погибли семь человек, сообщает Следственный комитет (СК).

«После тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста», — говорится в сообщении ведомства.

В СК пояснили, что по факту гибели людей уголовное дело возбуждено по двум статьям — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238).

В дальнейшем следователи намерены также дать правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов.

Тела 7 человек нашли после пожара в частном доме в Тюменской области
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Фото:МЧС России

Пожар в одном из частных домов в поселке Боровский произошел 9 января. Источники СМИ сообщали, что при пожаре погибли, не сумев выбраться на улицу, лежачие «постояльцы» частного дома престарелых, работавшего нелегально, «без должных разрешительных документов».

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал случившееся «ужасной трагедией», пообещав, что виновные ответят по закону.

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