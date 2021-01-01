В Чувашии при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Жертвами пожара в Урмарском районе стали трое детей, а также три женщины. В момент ЧП в доме находился хозяин дома, ему удалось выжить

Фото: МЧС России

При пожаре в частном доме в деревне в Чувашии погибли шесть человек, включая троих детей. Об этом сообщает Следственное управление по республике.

По данным следователей, ЧП произошло в деревне Орнары в Урмарском районе. Во время пожара в доме были хозяин, его сожительница, две дочери женщины и дети одной из них. На месте пожара спасатели нашли останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения. Как уточняет СК, мужчине удалось выжить.

Сам дом значительно пострадал в результате возгорания и восстановлен быть не может.

«По факту гибели людей при пожаре следственными органами Следственного комитета по Чувашской Республике решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в СК. Причины возникновения пожара выясняются.