Три человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

В Красноярском крае произошел пожар в жилом доме, погибли три человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает «РИА Новости».

Частный дом сгорел в городе Минусинске, расположенном вблизи с границей Хакасии. Здание было одноэтажным, сообщил ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС.

Пожар начался в ночь на 4 января. Огонь охватил 54 кв. м. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

По данным МЧС, это как минимум шестой пожар в жилом доме в Красноярском крае за последние двое суток. Накануне во время одного из этих пожаров погибли три человека. Деревянный частный жилой дом загорелся в городе Бородино, расположенном в 125 км к востоку от Красноярска. Площадь пожара составила 180 кв. м.