ЛУКОЙЛ поспорил с конкурентами о прибыльности нефтепереработки в России

Вице-президент ЛУКОЙЛа заявил, что переработка нефти на российских НПЗ компании почти вдвое выгоднее, чем в Европе. Ранее «Роснефть» и «Газпром нефть» предупредили об убыточности переработки в России из-за налогового маневра

НПЗ ЛУКОЙЛа, Нижегородская область (Фото: Михаил Безносов / РИА Новости)

Маржа переработки нефти в России на НПЗ ЛУКОЙЛа, по оценкам компании, в январе—апреле 2019 года составила $9 за барр., а при переработке в Европе — $5. Об этом во вторник, 21 мая, заявил вице-президент ЛУКОЙЛа по нефте- и газопереработке и нефтехимии Рустем Гималетдинов, отвечая на вопрос РБК.

Гималетдинов подчеркнул, что прибыльность европейских заводов компании сильно колеблется: на юге Европы в 2018 году маржа составила $8,5 за барр., а в январе—апреле 2019 года — лишь $4 за барр.

ЛУКОЙЛ принадлежит четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте) и три завода в Европе (в Италии, Румынии и Болгарии). Компании также принадлежит доля в 45% капитала НПЗ в Нидерландах.

Топ-менеджер ЛУКОЙЛа рассказал журналистам о высокой доходности инвестиций в модернизацию заводов в России, на которую компания потратила около $12 млрд: «Эти деньги сейчас возвращаются в компанию». По его словам, доходность российской переработки, заложенная в бизнес-план, составила 20%, но окупаемость идет даже быстрее.

Гималетдинов заявил, что, несмотря на налоговый маневр России (рост НДПИ при снижении экспортной пошлины), ЛУКОЙЛ не перенес и не сдвинул ни один из своих проектов в переработке нефти. В ходе этого маневра в 2015–2017 годах налоговая субсидия для среднего НПЗ снизилась с $16 до $6 на баррель, напоминает главный экономист Vygon Cоnsulting Сергей Ежов.