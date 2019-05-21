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Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
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Бизнес ,  
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ЛУКОЙЛ поспорил с конкурентами о прибыльности нефтепереработки в России
Вице-президент ЛУКОЙЛа заявил, что переработка нефти на российских НПЗ компании почти вдвое выгоднее, чем в Европе. Ранее «Роснефть» и «Газпром нефть» предупредили об убыточности переработки в России из-за налогового маневра
НПЗ ЛУКОЙЛа, Нижегородская область (Фото: Михаил Безносов / РИА Новости)

Маржа переработки нефти в России на НПЗ ЛУКОЙЛа, по оценкам компании, в январе—апреле 2019 года составила $9 за барр., а при переработке в Европе — $5. Об этом во вторник, 21 мая, заявил вице-президент ЛУКОЙЛа по нефте- и газопереработке и нефтехимии Рустем Гималетдинов, отвечая на вопрос РБК.

Гималетдинов подчеркнул, что прибыльность европейских заводов компании сильно колеблется: на юге Европы в 2018 году маржа составила $8,5 за барр., а в январе—апреле 2019 года — лишь $4 за барр.

ЛУКОЙЛ принадлежит четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте) и три завода в Европе (в Италии, Румынии и Болгарии). Компании также принадлежит доля в 45% капитала НПЗ в Нидерландах.

Топ-менеджер ЛУКОЙЛа рассказал журналистам о высокой доходности инвестиций в модернизацию заводов в России, на которую компания потратила около $12 млрд: «Эти деньги сейчас возвращаются в компанию». По его словам, доходность российской переработки, заложенная в бизнес-план, составила 20%, но окупаемость идет даже быстрее.

Гималетдинов заявил, что, несмотря на налоговый маневр России (рост НДПИ при снижении экспортной пошлины), ЛУКОЙЛ не перенес и не сдвинул ни один из своих проектов в переработке нефти. В ходе этого маневра в 2015–2017 годах налоговая субсидия для среднего НПЗ снизилась с $16 до $6 на баррель, напоминает главный экономист Vygon Cоnsulting Сергей Ежов.

Ранее «Роснефть» и «Газпром нефть» неоднократно критиковали налоговый маневр, указывая, что он приводит к убыткам проектов нефтепереработки в России. Первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров заявил 13 мая о приостановке реализации крупнейшего проекта компании на Дальнем Востоке в области нефтехимии и переработки нефти — Восточной нефтехимической компании — из-за последствий налогового маневра, а также заморозки цен на топливо. «Проект был рентабельным в рамках существовавшей налоговой системы, а теперь «как таковой был снят, исключен из инвестиционной программы компании», — сказал он. За последние годы в Налоговый кодекс было внесено около 50 существенных изменений, прямо и негативно влияющих на инвестиционные проекты в нефтепереработке и нефтехимии», — указано в заявлении компании от 15 мая.

«Роснефть» также отказалась еще от нескольких проектов по модернизации установок на НПЗ и списала убыток из-за заморозки цен на 90 млрд руб. в первом квартале 2019 года, добавил Федоров. Это не первое списание убытков из-за заморозки цен на топливо и налоговых изменений: в третьем квартале 2018 года «Роснефть» списала 133 млрд руб., с начала 2018 года — 180 млрд руб.

Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в конце марта также негативно высказывался о последствиях налогового маневра. «Неэффективный демпфер (компенсация нефтяникам за сдерживание цен на бензин. — РБК) плюс соглашение, которые заставило нас «залить» рынок (правительство обязало нефтяников увеличить поставки на внутренний рынок на 3% к уровню 2017 года. — РБК), привели к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия получили убытки и производство бензинов стало просто нерентабельным. С одной стороны, мы должны принимать инвестиционные решения и осуществлять инвестиции в модернизацию. С другой стороны, правительство делает все, чтобы убить экономику нефтепереработки и делать эти инвестиции неэффективными», — заключил он.

Но 21 мая на телеконференции, посвященной отчету за первый квартал 2019 года, первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Алексей Янкевич указал на улучшение ситуации на российском топливном рынке: маржинальность нефтеперерабатывающих заводов позволяет получать прибыль. «Ситуация на рынке стабилизировалась, и сейчас нам вполне комфортно с нашей маржей переработки. До счастья еще далеко, но ситуация улучшается», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом в Минфине утверждали, что налоговый маневр, наоборот, нацелен на повышение прибыльности нефтепереработки в России. «Напоминаем, что суть налогового маневра заключается в поэтапной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с целью повышения эффективности отечественной нефтепереработки. В соответствии с принятыми решениями с начала текущего года в России введены специальные меры поддержки НПЗ в виде возмещаемого из федерального бюджета отрицательного акциза на нефтяное сырье — фактически субсидии, выделяемой нефтеперерабатывающим предприятиям необходимой глубины переработки», — говорилось в сообщении ведомства в ответ на критику «Роснефти».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: ЛУКОЙЛ, переработка нефти, налоговый маневр, модернизация
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