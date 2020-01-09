«Столото» назвало имя выигравшей в новогодней лотерее 1 млрд руб.

Обладательницей рекордной суммы стала жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая получила лотерейный билет в подарок от своей дочери

Фото: Надежда Бартош / ok.ru

Победительницей лотереи «Русское лото» 31 декабря, впервые в России выигравшей 1 млрд руб., стала жительница Московской области Надежда Бартош. Об этом РБК сообщили в пресс-службе лотерейного центра «Столото».

«Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» вместе с супругом и дочерью. Семья знакома с государственными лотереями уже много лет. Надежда покупает билеты несколько раз в год, в основном по праздникам», — говорится в сообщении.

Бартош рассказала, что отмечает день рождения 31 декабря и попросила своего сына с дочерью подарить ей лотерейный билет «Русское лото». Сумму выигрыша Надежда узнала только 3 января, когда ее дочь проверила результаты тиража на сайте «Столото». «Первый билет, который я проверила, был с миллиардным выигрышем. Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка», — сказала она.

Супруги Бартош утверждают, что в ближайшее время их жизнь никак не изменится, они намерены продолжить развитие семейного бизнеса, а на память о выигрыше Надежда хочет купить себе украшение.

Выигрыш 1 млрд руб. стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей, уточнили в «Столото». Всего в предновогодней лотерее 31 декабря приняло участие более 53 тыс. билетов, счастливый билет с № 131626314944 был приобретен за 100 руб. в подмосковном селе Юдино Одинцовского района 13 декабря за семь минут до закрытия киоска. Выигранную сумму за вычетом 13-процентного подоходного налога переведут на счет победительницы в течение полугода.