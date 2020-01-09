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Общество ,  
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«Столото» назвало имя выигравшей в новогодней лотерее 1 млрд руб.
Обладательницей рекордной суммы стала жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая получила лотерейный билет в подарок от своей дочери
Фото: Надежда Бартош / ok.ru

Победительницей лотереи «Русское лото» 31 декабря, впервые в России выигравшей 1 млрд руб., стала жительница Московской области Надежда Бартош. Об этом РБК сообщили в пресс-службе лотерейного центра «Столото».

«Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» вместе с супругом и дочерью. Семья знакома с государственными лотереями уже много лет. Надежда покупает билеты несколько раз в год, в основном по праздникам», — говорится в сообщении.

Бартош рассказала, что отмечает день рождения 31 декабря и попросила своего сына с дочерью подарить ей лотерейный билет «Русское лото». Сумму выигрыша Надежда узнала только 3 января, когда ее дочь проверила результаты тиража на сайте «Столото». «Первый билет, который я проверила, был с миллиардным выигрышем. Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка», — сказала она.

Супруги Бартош утверждают, что в ближайшее время их жизнь никак не изменится, они намерены продолжить развитие семейного бизнеса, а на память о выигрыше Надежда хочет купить себе украшение.

Выигрыш 1 млрд руб. стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей, уточнили в «Столото». Всего в предновогодней лотерее 31 декабря приняло участие более 53 тыс. билетов, счастливый билет с № 131626314944 был приобретен за 100 руб. в подмосковном селе Юдино Одинцовского района 13 декабря за семь минут до закрытия киоска. Выигранную сумму за вычетом 13-процентного подоходного налога переведут на счет победительницы в течение полугода. 

Кроме того, помимо рекордного миллиарда, по итогам лотереи по 1 млн руб. выиграли 99 россиян. Первое место в рейтинге заняли жители Москвы и Подмосковья — 20 счастливых билетов, на второй строчке с семью миллионерами оказался Санкт-Петербург, третье место досталось Башкортостану, где по миллиону выиграли шесть человек. Всего выиграло более 28 тыс. билетов, а общая сумма составила 3 507 979 503 руб. 

Ранее стало известно, что житель Пензенской области в Рождество выиграл в лотерее «Гослото «7 из 49» более 123 млн руб. Счастливый билет был куплен им в декабре в точке продаж «Столото» за 50 руб. В сентябре 2019 года москвич победил в лотерее «Гослото «4 из 20», угадав все числа выигрышной комбинации в первом и во втором полях билета. Сумма выигрыша тогда составила более 286 млн руб., а билет был куплен за 200 руб.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: лотерея, «Столото», миллиард
Материалы по теме
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн руб.
Общество
Стало известно место продажи лотерейного билета на 1 млрд рублей
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