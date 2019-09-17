Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 16 сен, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 16 сен, 14:27
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России Экономика, 08:18 Зачем ретейлу нужна геопространственная аналитика Pro, 08:17 Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ Политика, 08:00 Эксперты предложили дать электромобилям право ездить по «выделенке» Технологии и медиа, 07:53 Табачники впервые договорились о раздаче изделий с никотином в самолетах Бизнес, 07:31 Как British American Tobacco смогла вернуться на авиарейсы Pro, 07:30 Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы Общество, 07:24 Депутат Госдумы предложил Колобкову признать рэп-баттлы видом спорта Общество, 07:12 Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Политика, 07:00 Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером Общество, 06:59 В Гонконге поезд метро сошел с рельсов в час пик Общество, 06:50 СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот Бизнес, 06:27 Один человек погиб при стрельбе в Торонто Общество, 06:00 Продажи на €130 млн. Самое важное о сопернике «Зенита» в Лиге чемпионов Спорт, 06:00
Общество ,  
0 
Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером
Мужчина стал победителем лотереи «Гослото «4 из 20», угадав все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета. Счастливый купон принес ему более 286 млн руб.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Житель Москвы победил в лотерее «Гослото «4 из 20» и стал обладателем более 286 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании «Столото».

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб. «Победителя нашего мы поздравляем и приглашаем в лотерейный центр, где можно его оформить», — говорится в сообщении.

Фотогалерея 
Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории

Как отмечает телеканал «Мир», счастливым для мужчины стал тираж № 1249. Он правильно угадал все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета. В первом он правильно заштриховал числа 9, 7, 2 и 14, а во втором — 17, 3, 14 и 7.

Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

По данным телеканала, это седьмой по величине выигрыш в лотерею в России. На первом месте в этом рейтинге находится пенсионерка Наталья Власова из Воронежской области, ей удалось выиграть в «Русское лото» 506 млн руб. На втором и третьем месте оказались семьи из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, в январе выиграв по 500 млн руб.

Также больше москвича за всю историю проведения лотерей выиграла Асмик Реуфовна из Сочи (364 млн руб.), доктор из Новосибирска по имени Николай (358 млн руб.) и еще один новосибирец, который в мае 2017 года стал обладателем 300 млн руб.

Автор: Михаил Юшков
Теги: лотерея, миллионер, выигрыш
Материалы по теме
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Финансы
Водитель из Екатеринбурга приехал за выигранными в лотерею 500 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter