Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

Мужчина стал победителем лотереи «Гослото «4 из 20», угадав все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета. Счастливый купон принес ему более 286 млн руб.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Житель Москвы победил в лотерее «Гослото «4 из 20» и стал обладателем более 286 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании «Столото».

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб. «Победителя нашего мы поздравляем и приглашаем в лотерейный центр, где можно его оформить», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал «Мир», счастливым для мужчины стал тираж № 1249. Он правильно угадал все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета. В первом он правильно заштриховал числа 9, 7, 2 и 14, а во втором — 17, 3, 14 и 7.