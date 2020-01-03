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Стало известно место продажи лотерейного билета на 1 млрд рублей

Лотерейный билет на 1 млрд руб., который выиграл житель Москвы в рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи «Русское лото», был приобретен в подмосковном селе Юдино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Столото», поступившем в РБК.

Билет № 131626314944 был продан 13 декабря за семь минут до закрытия точки продаж. При этом победитель лотереи до сих пор не вышел на связь, однако в «Столото» выразили надежду на то, что информация о месте покупки билета ускорит объявление миллиардера. За всю историю российских государственных лотерей этот выигрыш стал рекордным.

Для того чтобы забрать свой выигрыш, победитель лотереи должен явиться с паспортом и лотерейным билетом в лотерейный центр «Столото». В течение полугода выигрыш переведут с учетом вычета подоходного налога в размере 13%.

О том, что москвич выиграл денежный приз в лотерею, стало известно 1 января. Билет обошелся победителю в 100 руб. В общей сложности в праздничном тираже участвовало более 53 млн билетов, что стало рекордом за историю «Русского лото».

Теги: лотерея, выигрыш
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