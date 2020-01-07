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Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн руб.

Житель Пензенской области в Рождество выиграл в лотерее «Гослото «7 из 49» 123 млн руб. Это следует из сообщения пресс-службы «Столото», поступившего в РБК.

Тиражи «Гослото «7 из 49» проходят пять раз в день. Согласно правилам, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все семь чисел выигрышной комбинации. В пресс-службе уточнили, что счастливый билет был куплен на 50 руб., а точная сумма выигрыша составила 123 025 954 руб.

Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории
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Ранее в рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи «Русское лото», который проходил 1 января, житель Москвы выиграл 1 млрд руб. Отмечается, что такая сумма стала рекордным выигрышем в истории российских государственных лотерей. Билет был приобретен в Москве за 100 руб.

Теги: Пензенская область, лотерея, выигрыш
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