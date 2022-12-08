Кремль допустил, что в Бишкеке пройдет обсуждение газового союза 3 стран

В Москве считают возможными контакты по газовой теме с узбекским премьером на полях саммита ЕАЭС

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Помощник президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что идея газового союза России, Казахстана и Узбекистана находится в стадии обсуждения. «Я не исключаю, что и в Бишкеке (на саммите ЕАЭС. — РБК) каким-то образом она будет затронута. От Узбекистана там будет премьер-министр. Может быть, будет какой-то контакт по ходу этой встречи, не исключаю», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае с предложением о газовом союзе речь идет о координации коммерческих интересов трех стран. «Страны заинтересованы в том, чтобы согласовывать свои действия по дальнейшей прокладке газотранспортных путей, по определению дальнейшего пути и направления развития газовой инфраструктуры, по удовлетворению своих внутренних потребностей в природном газе», — отметил он.



Идею тройственного газового союза впервые 28 ноября выдвинул президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. И отметил, что сама идея принадлежала Владимиру Путину.

8 декабря агентство Reuters сообщило, что вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов допустил некое газовое соглашение, однако отказался называть его союзом. По его словам, Москва и Ташкент ведут диалог о поставке российского газа через Казахстан, но речь идет о «техническом контракте».

Дмитрий Песков 8 декабря заявил, что агентство Reuters неправильно истолковало слова узбекского министра.

Саммит ЕАЭС пройдет 9 декабря в Бишкеке. Участие Владимира Путина в нем ранее подтвердил Дмитрий Песков.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. У Узбекистана статус государства-наблюдателя.