Росавиация назвала лидирующие по задержкам рейсов авиакомпании

Авиакомпании «Якутия», Azur Air и «ИрАэро» в октябре чаще других задерживали международные чартеры. Об этом сообщает Росавиация.

По данным ведомства, в прошлом месяце «Якутия» выполнила 20 международных рейсов, а задержаны были девять из них, что составляет 45%. «ИрАэро» задержала четыре из 25 рейсов (16%), а Azur Air — 52 из 840 международных чартеров (6,2%).

Данные о количестве внутренних и международных полетов по расписанию и внутренних полетов без расписания за октябрь показали, что лидером по задержкам стала «Якутия». Из 1072 рейсов задержаны были 226 (21%). Также большое число задержек зафиксировано у авиакомпании АЛРОСА, которая задержала 80 из 697 перелетов (11,5%), и «Полярных авиалиний», которые не отправили вовремя 64 рейса из 603 (10,6%).

В середине октября советник главы Ростуризма Дмитрий Горин говорил, что в текущем году авиакомпании сократили задержки чартерных рейсов. В 2017 году задержки составляли 30% в месяц, а в этом году — 3–4%, указывал он. По словам Горина, сокращение задержек произошло после введения регламента Минтранса, согласно которому авиакомпаниям, задерживающим свыше 10% рейсов более чем на два часа, ограничивают полеты.