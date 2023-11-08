МВД: в 2023 году 15 тыс. нелегалов были депортированы или выдворены из России

МВД сообщило о депортации 15 тыс. нелегалов из России в 2023 году

В ходе рейдов правоохранительные органы выявили почти 100 тыс. нарушений миграционного законодательства. Большинство из них были связаны с нарушением правил въезда и выезда и пребывания в стране

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России в этому году в два этапа проходила комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал–2023», во время нее выявили 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы», — рассказала Волк.

Среди нарушений больше всего (73 тыс.) связаны с несоблюдением вравил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранцев в России. Еще 22 тыс. — с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности. В ходе рейдов были выявлены 447 граждан, находящихся в розыске.

Операция проходила с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября, в ней участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росфинмониторинга.





В октябре появились результаты опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, согласно которым более половины российских компаний (54%) испытывают дефицит сотрудников. Один из способов решения проблемы — насыщение рынка кадрами, в частности путем привлечения трудовых мигрантов.

Директор Антон Свириденко отметил, что свыше 95% трудовых мигрантов в России приходится на страны СНГ, из них основная часть — на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Но кадровый ресурс постсоветского пространства постепенно исчерпывается, сказал Свириденко. Так, произошло сокращение числа рабочих из Молдавии, Азербайджана, Армении, с Украины.

Президент Владимир Путин в сентябре говорил, что приток мигрантов необходим, но прежде всего следует думать об интересах россиян и не допускать наличия «раздражителей» со стороны миграционного потока.