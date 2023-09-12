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ВЭФ ,  
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Путин счел интересы россиян важнее притока мигрантов

Путин: приток мигрантов не должен стать раздражителем для россиян
Сюжет
ВЭФ
К ситуации с притоком мигрантов необходимо подходить аккуратно, важно, чтобы это не стало раздражителем, поскольку в первую очередь следует иметь в виду интересы россиян, заявил Путин
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Интересы россиян важнее миграционного притока, прежде всего нужно думать о них, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. РБК вел трансляцию.

«Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное, прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации», — сказал Путин, отметив, что если приток мигрантов необходим, то нужно выбирать тех, кто нужен для развития экономики страны.

Российский президент добавил, что к ситуации с миграционным притоком необходимо подходить аккуратно и не допустить образования гетто. Модератор сессии Илья Доронов обратил внимание, что в некоторых странах образуются районы мигрантов, куда не может попасть даже полиция.

«Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве», — подчеркнул Путин.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года