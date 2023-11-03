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МВД решило запретить нелегалам заключать браки и открывать счета в России

МВД решило запретить нелегальным мигрантам заключать браки и открывать счета
Ведомство разработало законопроект, который предполагает запрет на регистрацию автомобилей и браков и на открытие банковских счетов для нелегальных мигрантов, что позволит выявлять их и выдворять из страны
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

МВД подготовило законопроект, предполагающий запрет на регистрацию автомобилей, браков и на открытие банковских счетов для нелегальных мигрантов, сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова в ходе пленарного заседания IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап», ее слова приводит ТАСС.

«Мы его сейчас обсуждаем, и я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму. Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета (то есть перекрывается канал возможности перевода денег), регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности», — сказала она. По ее словам, нелегальные мигранты не должны иметь права пользоваться этими услугами.

Ограничения, считает Казакова, позволят выявлять незаконных мигрантов и выдворять их из страны.

Представитель МВД напомнила о планах создать в России цифровые профили мигрантов, предварительно введена электронная авторизация. «То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в РФ, — пояснила она. — И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть». Казакова уточнила, что всего в стране сейчас находятся 6,4 млн иностранных граждан, большинство из них прибыли для работы.

Создание в России единой информационной платформы учета иностранных граждан МВД анонсировало еще в марте 2021 года. Система будет включать в себя «цифровой профиль» мигранта, в нем будут содержаться информация о его правовом статусе, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Это позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, сообщало ведомство.

1 ноября группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволит бороться со вступлением в фиктивные браки и с установлением фиктивного отцовства для получения права на постоянное проживание в стране и российского гражданства. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Поправки вносятся в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

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Авторы инициативы предлагают выдавать иностранцам разрешение на временное проживание в стране в упрощенном порядке после по меньшей мере двух лет брака с гражданином России (если нет общего ребенка, рожденного в браке). Это разрешение, как и вид на жительство в России, будет аннулировано, если суд отменил усыновление или запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина, а также если брак с россиянином судом признан недействительным, сообщил сенатор.

Правительство поддержало законопроект с оговорками, писал РБК. Там в частности обратили внимание, что поправки предлагают аннулировать разрешение на временное проживание, если иностранец получил его на основании наличия детей-россиян, но был лишен родительских прав, либо если было отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства. «Данное положение не в полной мере согласовывается с предлагаемой редакцией подп. 4 п. 3 ст. 6 Федерального закона, к которому фактически идет отсылка и в котором говорится о наличии ребенка, рожденного (усыновленного, удочеренного) в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в Российской Федерации», — посчитали в кабинете министров.

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Теги
Елена Чернышова
МВД нелегальные мигранты законопроект регистрация брака
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