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Две трети работодателей отказались выдавать новогодние премии в этом году

63% опрошенных работодателей сообщили об отказе выдавать новогодние премии в этом году. В прошлом году выдавать премии отказались 35% бизнесменов. Эксперты связвывают резкий рост «отказников» с оптимизацией или урезанием бюджетов
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Две трети (63%) опрошенных работодателей заявили, что не будут выплачивать новогодние премии подчиненным в этом году. По сравнению с прошлым годом, новогодние премии будут выплачивать в два раза реже, следует из результатов опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодпор» (есть у РБК).

Опрос проводился в сентябре 2022 года среди 1100 работодателей по всей России

Так, 37% опрошенных работодателей рассказали, что планируют выплачивать новогодние премии своим сотрудникам: из них 21% рассчитывает поздравить всех сотрудников, а 16% направят премии только некоторым сотрудникам. Выплачивать премии чаще всего намерены компании из сферы производства и агропрома, а также торговли, отмечают исследователи.

В то же время 63% работодателей заявили, что не будут выплачивать новогодние премии в этом году. В прошлом году доля бизнесменов, которые отказались от выплат премии, составляла 35%. «По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022», — отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Размер новогодних премий в этом году для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов, ответили 50% опрошенных работодателей. Еще 20% представителей бизнеса рассказали, что сотрудники получат премию в размере 10% от ежемесячной зарплаты сотрудника. Почти каждый десятый работодатель (9%) будет выплачивать «тринадцатую зарплату».

По 6% опрошенных отметили, что премии составят 20-30% и 30-40% от зарплаты сотрудника. Еще 5% готовы выплатить премию в размере более 50% от зарплаты. Премию в размере двух окладов планируют выплатить только 3% опрошенных работодателей.

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После объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября власти некоторых российских регионов сообщили о решении отменить широкое празднование Нового года и направить средства на экипировку для военнослужащих.

Так, власти Санкт-Петербурга сообщили об отмене городских новогодних и рождественских мероприятий, а сэкономленные средства было решено направить на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных. Об аналогичном решении объявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Сейчас такого [массовых гуляний] в планах нет. Елки для детей, праздничные мероприятия в садах и школах будут. Но массовых гуляний, фейерверков, концертов на праздники мы не планируем. У нас есть другие задачи», — сказал Шалабаев.

Также о решении отказаться от новогодних гуляний сообщили власти Крыма, Калуги, Саратова, Ленинградской и Белгородской областей. Власти Москвы отмечали, что еще не определили формат празднования Нового года.

В то же время источники госагентств в администрации президента ранее сообщили, что Кремль счел преждевременной идею отмены новогодних и рождественских праздников.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Новый Год премии Опрос работодатели
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