Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В России подсчитали число ведущих здоровый образ жизни, нефтяники пожаловались Путину и Козаку на Минфин, Минюст не успевает выполнить поручение Медведева, доля счастливых людей в ЕС; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

В течение 2019 года здоровый образ жизни вели 12% россиян, подсчитал Росстат. Статистическая служба впервые опубликовала данные по этому показателю.

Критерии здорового образа жизни у Росстата следующие: отсутствие курения, ежедневное потребление не менее 400 г фруктов и овощей, физическая нагрузка (150 минут умеренной или 75 минут интенсивной), потребление не более 5 г соли в сутки, потребление в неделю не более 186 г спирта для мужчин и 64 г для женщин.

Больше всего людей, ведущих здоровый образ жизни, в Ингушетии (48,8%), в числе лидеров Крым (29,2%) и Адыгея (28,8%), в Москве этот показатель составил 8,8%, в Санкт-Петербурге — 6,8%.

Меньше всего сторонников ЗОЖ в Чукотском автономном округе (0,4%), среди аутсайдеров Тува (1,1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкалье (3,3%).

Нефтяники пожаловались на идею Минфина о налоге на добычу попутного газа

Нефтяные компании решили пожаловаться Владимиру Путину на инициативу Минфина обложить налогом добычу попутного нефтяного газа (ПНГ), сообщили СМИ. Накануне РБК писал об аналогичной жалобе от независимых компаний, адресованной вице-премьеру Дмитрию Козаку, министру энергетики Александру Новаку и главе ФАС Игорю Артемьеву.