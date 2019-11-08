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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В России подсчитали число ведущих здоровый образ жизни, нефтяники пожаловались Путину и Козаку на Минфин, Минюст не успевает выполнить поручение Медведева, доля счастливых людей в ЕС; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

В течение 2019 года здоровый образ жизни вели 12% россиян, подсчитал Росстат. Статистическая служба впервые опубликовала данные по этому показателю.

  • Критерии здорового образа жизни у Росстата следующие: отсутствие курения, ежедневное потребление не менее 400 г фруктов и овощей, физическая нагрузка (150 минут умеренной или 75 минут интенсивной), потребление не более 5 г соли в сутки, потребление в неделю не более 186 г спирта для мужчин и 64 г для женщин.
  • Больше всего людей, ведущих здоровый образ жизни, в Ингушетии (48,8%), в числе лидеров Крым (29,2%) и Адыгея (28,8%), в Москве этот показатель составил 8,8%, в Санкт-Петербурге — 6,8%.
  • Меньше всего сторонников ЗОЖ в Чукотском автономном округе (0,4%), среди аутсайдеров Тува (1,1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкалье (3,3%).

Нефтяники пожаловались на идею Минфина о налоге на добычу попутного газа

Нефтяные компании решили пожаловаться Владимиру Путину на инициативу Минфина обложить налогом добычу попутного нефтяного газа (ПНГ), сообщили СМИ. Накануне РБК писал об аналогичной жалобе от независимых компаний, адресованной вице-премьеру Дмитрию Козаку, министру энергетики Александру Новаку и главе ФАС Игорю Артемьеву.

  • Минфин предложил ввести налог на ПНГ, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета (600 млрд руб. за 10 лет) из-за льгот по налогу на добычу полезных ископаемых для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти».

  • В письме к президенту, которое, по данным «РИА Новости», должны подписать главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «РуссНефти», говорится, что налог на добычу ПНГ приведет к «многократному налогообложению одних и тех же объектов», негативно отразится на отрасли и приведет к ухудшению производственных показателей.

Минюст не успевает выполнить поручение по нормативным актам СССР

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 15 ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен СССР, однако Минюст не успевает выполнить это в срок, сообщили «Ведомости».

  • Ожидается, что теперь министерство подготовит проект постановления не ранее 20 декабря.
  • В министерстве заявили, что пересмотреть акты СССР оказалось непросто, так как их нужно было проверять вручную, информация об их актуальности хранится в разных базах, а трети документов в базах и вовсе нет.
  • Отменить советские нормы — речь может идти о примерно 20 тыс. документов — нужно до февраля 2020 года, источник издания утверждает, что это поручение выполнят в срок.

Социологи назвали страны Европы с самыми счастливыми людьми

Доля европейцев, положительно ответивших на вопрос о том, чувствовали ли они себя счастливыми, в 2018 году составила 62%, следует из данных Евростата. По сравнению с 2013 годом их стало больше на 2%.

  • 14% респондентов старше 16 лет заявили, что были счастливы на протяжении всего выбранного периода, 48% — почти все это время, 8% — иногда, а 2% совсем несчастливы.
  • Самыми счастливыми себя называют жители Нидерландов, Австрии и Финляндии (во всех трех странах по 76%), следом идут Люксембург (74%), Испания (72%) и Дания (70%).
  • Наиболее низкие показатели в Латвии (31%), Болгарии (35%), Хорватии (42%) и Литве (45%).
Автор: Константин Нагаев
Теги: здоровый образ жизни, нефтяники, СССР, Евросоюз
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Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Общество
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Бизнес
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
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