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Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат оценил число россиян, которые придерживаются здорового образа жизни. Оказалось, что это каждый восьмой. При опросе среди прочих учитывались факторы физической активности, курения, употребления алкоголя
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.

Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце декабря 2018 года. Статистика по нему (РБК ознакомился с ней) публикуется впервые.

Нацпроект «Демография», бюджет которого составляет 3,11 трлн руб., предполагает достижение таких целевых показателей, как увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В соответствии с постановлением правительства в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет проводиться ежегодное выборочное наблюдение состояние здоровья населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это позволит правительству видеть «общественную реакцию на социальную политику».

Пять официальных условий ЗОЖ по Росстату

  • Отсутствие курения.
  • Потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г.
  • Адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю).
  • Нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки).
  • Употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин.

Методика по определению ЗОЖ (.pdf) была утверждена Росстатом в марте 2019 года.

Наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ жизни, в 2019 году зафиксирована в Ингушетии — 48,8%. На втором месте Крым с 29,2%, на третьем — Адыгея с 28,8%. В пятерку лидеров по ЗОЖ также вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). У Москвы этот показатель составляет 8,8%, у Санкт-Петербурга — 6,8%.

Стоит отметить, что данные о приверженности жителей тех или иных регионов к ЗОЖ не коррелируют с данными Росстата о доле людей в возраста 70+ в соответствующих регионах. По последнему показателю первые три места занимают Рязанская (12,2%), Тамбовская (12,1%) и Тульская области (12,1%). Однако один из лидеров по ЗОЖ — Воронежская область — входит в топ-10 регионов с наибольшим количеством людей 70+ с долей 11,3%. У Ингушетии, где почти половина ведущих ЗОЖ, доля пожилых людей составляет 3,9%.

Аутсайдером по количеству населения, которое придерживается ЗОЖ, стал Чукотский автономный округ — там таких всего 0,4%. В пятерку с наименьшими показателями также входят Тува с 1,1%, Ненецкий автономный округ с 2,1%, Хабаровский край с 2,2% и Забайкальский край с 3,3%. На Чукотке низкая доля людей возраста 70+ — 2,3%, в Туве — 3,3%.

Как считал Росстат

Опрос проводился в августе 2019 года в 60 тыс. домохозяйств среди всех членов домохозяйств. В нем приняли участие более 131 тыс. человек, из них 56% — женщины и 44% — мужчины.

Подсчет был построен на территориальной выборке многоцелевого назначения по итогам переписи населения 2010 года по всей территории России. Пропорционально численности населения определялось количество участников по каждому региону.

Ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев считает, что низкую долю ведущих ЗОЖ в России обуславливает вопрос о потреблении овощей и фруктов.

«Здорово тянет вниз общую долю опроса потребление овощей и фруктов, так как потребляющих эти искомые 400 г в России мало. Для очень большого количества семей свежие фрукты и овощи вообще недоступны. Их низкое потребление является еще и важным фактором повышенной смертности», — объяснил Коротаев. По его мнению, низкий показатель Чукотки объясняется аномальными природными условиями, а также «серьезными проблемами с курением и употреблением крепкого алкоголя».

Серьезно воспринимать показатель 48,8% для Ингушетии, по мнению Коротаева, сложно. «Это смахивает на некую кампанию местных властей. Но главный действительный положительный фактор — это низкое потребление алкоголя. В этом отношении образ жизни ингушей относится к достаточно здоровому», — считает он.

По данным индекса «Здоровье» Организации экономического сотрудничества и развития за 2016 год, Россия находилась на 39-м месте из 40 по средней продолжительности жизни. По показателю самооценки состояния здоровья, где учитывалось процентное соотношение людей, сообщающих, что их здоровье «хорошее» или «отменное», Россия находится на 38-м месте из 40 с показателем 43%.

Авторы: Егор Губернаторов, Юлия Старостина, Дада Линделл
Теги: Росстат, ЗОЖ, курение, алкоголь, здоровый образ жизни
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