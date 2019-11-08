Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат оценил число россиян, которые придерживаются здорового образа жизни. Оказалось, что это каждый восьмой. При опросе среди прочих учитывались факторы физической активности, курения, употребления алкоголя

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.

Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце декабря 2018 года. Статистика по нему (РБК ознакомился с ней) публикуется впервые.

Нацпроект «Демография», бюджет которого составляет 3,11 трлн руб., предполагает достижение таких целевых показателей, как увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В соответствии с постановлением правительства в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет проводиться ежегодное выборочное наблюдение состояние здоровья населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это позволит правительству видеть «общественную реакцию на социальную политику».

Пять официальных условий ЗОЖ по Росстату Отсутствие курения.

Потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г.

Адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю).

Нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки).

Употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин. Методика по определению ЗОЖ (.pdf) была утверждена Росстатом в марте 2019 года.

Наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ жизни, в 2019 году зафиксирована в Ингушетии — 48,8%. На втором месте Крым с 29,2%, на третьем — Адыгея с 28,8%. В пятерку лидеров по ЗОЖ также вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). У Москвы этот показатель составляет 8,8%, у Санкт-Петербурга — 6,8%.