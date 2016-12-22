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Производители лекарств предсказали рост цен из-за требований ФСБ
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Производители лекарств предсказали рост цен из-за требований ФСБ
Бизнес, 04 июл, 23:45
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Производители лекарств предсказали рост цен из-за требований ФСБ
Новое требование к маркировке лекарств — криптозащита — угрожает ростом цен, предупредили производители. Компания-оператор маркировки утверждает, что криптография не требует дополнительных затрат
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Новинка в коде

Пять крупнейших фармацевтических ассоциации обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств. По их мнению, это грозит отечественной фармацевтической индустрии изоляцией, а также может привести к значительному росту цен на лекарства из-за дополнительных расходов.

Письмо есть у РБК, его подлинность подтвердили в Ассоциации международных фармацевтических производителей (АІРМ) и Союзе профессиональных фармацевтических организаций (СПФО).

С 1 февраля 2017 года в России проводится эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штриховым кодом. В 2020 году маркировка для лекарственных средств станет обязательной. Но весной этого года, как утверждают авторы письма, «спустя полтора года после начала эксперимента и осуществленных производителями значительных инвестиций в закупку необходимого оборудования» правительство России предложило изменить систему маркировки добавив в нее механизмы криптозащиты. Это значит, что код для каждый пачки лекарств, будет генерировать не сам производитель, а специальное программное обеспечение, поставляемое Центром развития перспективных технологий. ЦРПТ принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого.

«Обсуждающиеся в настоящее время предложения по пересмотру фундаментальных основ организации системы мониторинга посредством введения криптозащиты серийного номера упаковки <…> полностью противоречат действующей концепции эксперимента и кардинально изменяют весь проект, включая сроки и условия его внедрения. Данные изменения потребуют от производителей значительных незапланированных временных и материальных расходов», — говорится в документе.

Это приведет к снижению экспортного потенциала и изоляции отечественной фармацевтической индустрии, указано в письме. Кроме того, криптозащита увеличит дополнительную стоимость создания и обслуживания системы мониторинга. «Что в конечном счете может привести к существенному росту цен на лекарственные препараты и снизить их доступность для населения», — подчеркивают авторы.

Требование ФСБ

Ранее в Госдуме прошли парламентские слушания по теме маркировки. На них заместитель руководителя ФНС России Андрей Батуркин сообщил, что решение о распространении криптографии для маркировку лекарств — требование ФСБ. По его словам, спецслужбы считают, что "отсутствие криптозащиты позволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный товар».

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Исполнительный директор АІРМ Владимир Шипков, подписавший обращение, рассказал РБК, что сейчас в эксперименте используется формат кода Data Matrix, без дополнительной криптозащиты. Такой код применяется в Евросоюзе и устраивает большинство российских производителей. «Европейский союз идет по пути внедрения Data Matrix, и нас как производителей тот же руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко заверял, что этот код позволяет обеспечить необходимую защиту», — сказал он.

Теперь, замечает директор СПФО Лилия Титова к Data Matrix планирует добавить «криптохвост», который, по ее мнению, приведет к дополнительным затратам. «Мы не оперируем пока данными, сколько будет стоить этот «криптохвост», но уже сейчас понятно, что это дополнительное оборудование, перестройка IT-программы. При этом криптозащиту нужно будет покупать у ЦРПТ», — сказала Титова.

Шипков напомнил, что изначально, когда речь зашла о криптозащите, «предполагалось, что это будет обеспечено для производителей на безвозмездной основе». «Но в дальнейшем стало ясно, что эта услуга будет платной, примерно по 50 копеек за один код на одну упаковку», — поясняет он.​

​РБК направил запрос в министерство промышленности и торговли (ведомство курирует вопросы маркировки).

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Оборудование — бесплатно

Использование криптографии прописано в утвержденной правительством в мае 2018 года модели функционирования системы маркировки, сообщили РБК в ЦРПТ. В компании подчеркнули, что она инвестирует в проект маркировки свыше 10 млрд руб. и от производителей не понадобится затрат на оборудование — ЦРПТ оснастит все заводы в стране, которые должны будут наносить маркировку, регистраторами эмиссии (цифровыми сейфами — РБК), напрямую интегрированными с единой системой маркировки. «ЦРПТ уже проведены успешные испытания на площадках «Фармстандарта», «Р-Фарма», «Биокада» и других. Использование криптографии не требует дополнительных затрат участников рынка и не удлиняет сроки внедрения маркировки», — резюмировали в компании.

Что еще маркируют

Правительство планирует создать в России к 2024 году систему полной прослеживаемости оборота товаров от производителя до конечного потребителя. С 2016 года обязательна маркировка изделий из меха, с января 2020 года она станет обязательной для лекарств. С января 2018-го начался почти годовой экспериментальный период по маркировке табачной продукции, в июне началась маркировка обуви.

В декабре 2017 года Владимир Путин одобрил идею создания единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России на базе ООО «Оператор-ЦРПТ», «дочки» ЦРПТ.

Авторы: Егор Губернаторов, Полина Звездина.
При участии: Сергей Витько.
Теги: Отечественные лекарства , маркировка лекарств
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