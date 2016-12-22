Глава Фонда кино Антон Малышев покинул свой пост

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев покинул свой пост, сообщил он сам РБК. По словам Малышева, в пятницу, 19 октября, он получил уведомление о том, что правительством принято распоряжение об его отставке.

Согласно уставу Фонда кино, принятие решений о назначении его исполнительного директора и освобождении от этой должности находится в компетенции правительства. Минкультуры, согласно новой редакции устава Фонда кино, утвержденной в августе, получило возможность выдвигать свои кандидатуры на этот пост. И ведомство уже этим правом воспользовалось, внеся в сентябре в правительство кандидатуру директора Музея кино Ларисы Солоницыной. Ее кандидатура не прошла, и теперь Минкультуры должно выдвинуть нового кандидата на этот пост, утверждают источники РБК на кинорынке. При этом внесло ли министерство новую кандидатуру, пока не известно.

Малышев сказал РБК, что сейчас рассматривает несколько предложений о новой работе, но пока не принял окончательное решение.

РБК направил запрос в Минкультуры.