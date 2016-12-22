Фонд кино приостановил оплату договоров и налогов

Из-за отсутствия исполнительного директора Фонд кино частично приостановил финансовую деятельность, говорится в письме в администрацию президента. Фонд прекратил платить налоги, под угрозой выплата зарплат сотрудникам

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Фонд кино частично приостановил финансовую деятельность, в том числе и уплату налогов, из-за того, что правительство до сих пор не назначило в организацию руководителя. Об этом говорится в письме, которое фонд направил советнику президента по культуре Владимиру Толстому, а также в правительство и Министерство культуры. С содержанием документа ознакомился РБК.

Авторы письма напомнили, что исполнительный директор фонда Антон Малышев освобожден от должности распоряжением правительства от 17 октября. С тех пор это место остается вакантным.

«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам Фонда кино временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по гражданско-правовым договорам. В ближайшее время наступят сроки оплаты коммунальных услуг, аренды здания и сроки выплаты заработной платы сотрудникам Фонда кино», — говорится в письме.

Кроме того, из-за отсутствия высшего коллегиального органа и исполнительного директора фонд не может провести отбор российских организаций для оказания им государственной поддержки при создании фильмов. Также 9 ноября истекает срок приема заявок на поддержку проката национальных фильмов в четвертом квартале 2018 года и в первом квартале следующего года.

Как ранее писал РБК, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев 19 октября получил уведомление, что правительством принято распоряжение о его отставке. По новому уставу фонда, принятому в августе, исполнительного директора организации назначает правительство, а Минкультуры выдвигает кандидатуру. Министерство предложило назначить на эту должность директора Музея кино Ларису Солоницыну, однако ее кандидатура не прошла. И до сих пор неизвестно, внесло ли Минкультуры новую кандидатуру.

РБК направил запрос в Минкультуры.

В прежней редакции устава Фонда кино все его ключевые функции, в том числе назначение главы, контроль за расходованием госсредств, разработка предложений по внесению изменений в устав и т.д., были в компетенции самого фонда.​​