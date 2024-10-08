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При восхождении на Казбек в Грузии погибли двое альпинистов из России

Александр Пинчук и Антон Старк погибли 5 октября. Предварительная причина смерти — гипотермия. В районе восхождения была плохая погода
Антон Старк
Антон Старк (Фото: starkanton / Telegram)

Двое россиян Александр Пинчук и Антон Старк погибли во время восхождения на гору Казбек в Грузии, рассказала РБК сестра Александра Ольга.

Они погибли 5 октября. Предварительная причина смерти — гипотермия. В районе восхождения была плохая погода.

«Мы только сегодня завершили все дела в Грузии, транспортировка только началась. Мы не обращались в посольство, наш представитель будет это делать», — рассказала Ольга.

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Группа Александра Душейко при восхождении на вершину Дхаулагири

Телеканал «Рустави 2» сообщает, что альпинисты шли к леднику. По данным канала, они сорвались с веревок. Тела погибших спустили с горы на вертолете пограничной полиции МВД.

По информации Shot, тела 35-летнего основателя и руководителя московского клуба «Перезагрузка» Александра Пинчука и 41-летнего Антона Старка нашли в пещере на высоте 4700 м.

В октябре в Непале погибла группа российских альпинистов, восходивших на гору Дхаулагири. Они вышли из высотного лагеря рано утром 6 октября, через некоторое время связь с ними пропала. Тела обнаружили на высоте 7,1 км. Погибшие — Александр Душейко, который возглавлял группу, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Еще один альпинист Валерий Шамало выжил, его эвакуировали из лагеря на высоте 6,1 км. Он рассказал, что решил не продолжать восхождение из-за сильного ветра и повернул обратно.

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Яна Баширова Яна Баширова, Елена Чернышова
Казбек Грузия альпинисты
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