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Выживший в Непале альпинист рассказал, почему не продолжил экспедицию

Валерий Шамало
Валерий Шамало (Фото: Валера Шамало / VK)

Альпинист Валерий Шамало, единственный выживший при восхождении на гору Дхаулагири (8167 м) в Непале, решил не продолжать экспедицию из-за плохой погоды. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

По его словам, по ночам в горах был порывистый ветер, который сбивал с ног. «Начали поздно, рассчитывали, что дойдем быстрее. Но с высоты около 7,7 км я понял, что мы придем на вершину уже где-то к ночи и предстоит ночной спуск», — поделился он в беседе с телеканалом.

По словам Шамало, он сказал другим альпинистам, что опасается идти по крутому склону в условиях сильного ветра. «Я повернул обратно, у меня и так отморожены руки и ноги», — добавил альпинист.

Представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова говорила, что Шамало сняли с лагеря на высоте 6,1 км и эвакуировали в больницу.

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Группа россиян вышла из высотного лагеря рано утром 6 сентября, позднее связь с альпинистами пропала. По данным The Himalayan Times, среди погибших — глава экспедиции Александр Душейко, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Предполагается, что они упали с высоты 7,6 км.

Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Предполагаемое место гибели альпинистов
Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Предполагаемое место гибели альпинистов
Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале
(Фото: rossia / VK)
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Предполагаемое место гибели альпинистов
(Фото: annapiunova / VK)

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