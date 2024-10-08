Федерация: погибшие альпинисты не взяли с собой на гору в Непал кислород

В федерации рассказали, что погибшие альпинисты поднимались без кислорода

Группа Александра Душейко при восхождении на вершину Дхаулагири (Фото: dhaulagiri_8167 / VK)

Маршрут, которым шли пятеро погибших российских альпинистов, был сложным, спортсмены поднимались на вершину 8167 м без кислорода, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области во «ВКонтакте».

«Группа под руководством Александра Душейко участвовала в экспедиции в Непале. Им предстояло пройти сложный маршрут на вершину Дхаулагири (8167 м). Это было спортивное восхождение без использования кислорода», — уточнили в федерации.

В пресс-службе добавили, что в экспедиции погиб президент федерации — Дмитрий Шпилевой. Он возглавлял ее с 2015 года. Другой погибший спортсмен — Михаил Носенко был старшим тренером по альпинизму. «Они занимались альпинизмом с юных лет, и на их счету было большое количество сложных восхождений», — отметили в федерации.

Организация начала сбор средств на то, чтобы забрать тела погибших. Поскольку погода ухудшается, вывезти их удастся лишь в течение двух дней. «Потом погода испортится, и эвакуация тел будет невозможной», — подчеркнули в федерации.

Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале (Фото: rossia / VK) Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Предполагаемое место гибели альпинистов (Фото: annapiunova / VK)

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири, упав с высоты 7,6 км, сообщила The Himalayan Times компания Heli Everest, проводившая спасательную операцию. Их тела нашли на высоте 7,1 км. По словам представителя альпинистского сообщества Анны Пиуновой, они сорвались все вместе.

По данным издания, среди погибших, помимо Носенко и Шпилевого, глава экспедиции Александр Душейко, а также Олег Круглов и Владимир Чистиков. Экспедиция стартовала 6 сентября. Душейко сообщил, что участники получили все необходимые документы, разрешения и продовольствие.