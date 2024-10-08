 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В федерации рассказали, что погибшие альпинисты поднимались без кислорода

Федерация: погибшие альпинисты не взяли с собой на гору в Непал кислород
Группа Александра Душейко при восхождении на вершину Дхаулагири
Группа Александра Душейко при восхождении на вершину Дхаулагири (Фото: dhaulagiri_8167 / VK)

Маршрут, которым шли пятеро погибших российских альпинистов, был сложным, спортсмены поднимались на вершину 8167 м без кислорода, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области во «ВКонтакте».

«Группа под руководством Александра Душейко участвовала в экспедиции в Непале. Им предстояло пройти сложный маршрут на вершину Дхаулагири (8167 м). Это было спортивное восхождение без использования кислорода», — уточнили в федерации.

В пресс-службе добавили, что в экспедиции погиб президент федерации — Дмитрий Шпилевой. Он возглавлял ее с 2015 года. Другой погибший спортсмен — Михаил Носенко был старшим тренером по альпинизму. «Они занимались альпинизмом с юных лет, и на их счету было большое количество сложных восхождений», — отметили в федерации.

Организация начала сбор средств на то, чтобы забрать тела погибших. Поскольку погода ухудшается, вывезти их удастся лишь в течение двух дней. «Потом погода испортится, и эвакуация тел будет невозможной», — подчеркнули в федерации.

Федерация назвала сложность для вывоза тел погибших в Непале альпинистов
Общество
Группа Александра Душейко при восхождении на гору Дхаулагири

Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Предполагаемое место гибели альпинистов
Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Предполагаемое место гибели альпинистов
Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале
(Фото: rossia / VK)
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Фото: rossia / VK
Предполагаемое место гибели альпинистов
(Фото: annapiunova / VK)

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири, упав с высоты 7,6 км, сообщила The Himalayan Times компания Heli Everest, проводившая спасательную операцию. Их тела нашли на высоте 7,1 км. По словам представителя альпинистского сообщества Анны Пиуновой, они сорвались все вместе.

По данным издания, среди погибших, помимо Носенко и Шпилевого, глава экспедиции Александр Душейко, а также Олег Круглов и Владимир Чистиков. Экспедиция стартовала 6 сентября. Душейко сообщил, что участники получили все необходимые документы, разрешения и продовольствие.

Минцифры запретит анонимные рекламные звонки

Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ

Эксперты оценили рост цен на такси

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
альпинисты альпинизм Архангельская область Непал
Материалы по теме
Федерация назвала сложность для вывоза тел погибших в Непале альпинистов
Общество
В Сети показали место гибели альпинистов при восхождении на гору в Непале
Общество
Что альпинисты рассказывали о походе, закончившемся их гибелью
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
В Москве впервые пройдет фестиваль еврейских шалашейГород, 14:11
Президент Туниса обошел конкурента в тюрьме и выиграл выборыПолитика, 14:10
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:09
Ректоры медицинских вузов посетили производство «Эвалар»Пресс-релиз, 14:05
С территории Ливана по Израилю запустили больше сотни ракетПолитика, 13:56
Что проверять перед первой крупной сделкойPro, 13:56
Прокурор объяснил отказ от исковых сроков изворотливостью коррупционеровПолитика, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пашинян прокатился на велосипеде по набережной Москва-рекиПолитика, 13:53
Алиев прибыл в Москву для переговоров с ПутинымПолитика, 13:39
Совет Евросоюза утвердил новый санкционный режим против РоссииПолитика, 13:38
Грузинский чемпион UFC вызвал Махачева на бойСпорт, 13:37
Риелторы оценили долю новостроек Москвы с беспроцентной рассрочкойНедвижимость, 13:35
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Игоря КирилловаПолитика, 13:32
Как лицензия от ЦБ Индии поможет PayU вернуть потерянную часть рынкаОтрасли, 13:30