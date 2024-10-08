Федерация альпинизма выложила фото с места гибели альпинистов в Непале

Появилась фотография с места гибели российских альпинистов, посходивших на гору Дхаулагири в Непале. Ее «РИА Новости» передали в Федерации альпинизма Ленинградской области.

Представитель организации рассказал, что фотографию сделали с вертолета 8 октября. Слева на изображении виден рюкзак, справа — тела погибших. «Это показывает, что были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», — добавил собеседник агентства.

Экспедиция вышла из высотного лагеря рано утром 6 октября. В последний раз с ними удалось связаться в 11:00, после связь пропала. Тела нашли на высоте 7,1 км. Погибли Александр Душейко, который возглавлял группу, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.