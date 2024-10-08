 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Федерация альпинизма выложила фото с места гибели альпинистов в Непале

Появилась фотография с места гибели российских альпинистов, посходивших на гору Дхаулагири в Непале. Ее «РИА Новости» передали в Федерации альпинизма Ленинградской области.

Представитель организации рассказал, что фотографию сделали с вертолета 8 октября. Слева на изображении виден рюкзак, справа — тела погибших. «Это показывает, что были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», — добавил собеседник агентства.

Пять российских альпинистов погибли на горе Дхаулагири в Непале

Экспедиция вышла из высотного лагеря рано утром 6 октября. В последний раз с ними удалось связаться в 11:00, после связь пропала. Тела нашли на высоте 7,1 км. Погибли Александр Душейко, который возглавлял группу, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.

Высота горы Дхаулагири (с санскрита «Белая гора») — 8167 м, массив тянется на 120 км. Она занимает седьмое место по высоте в мире, впервые ее покорили в 1960-м, гора стала последним «восьмитысячником», покоренным человеком.

Минцифры запретит анонимные рекламные звонки

Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ

Эксперты оценили рост цен на такси

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
альпинисты Непал
Материалы по теме
В федерации рассказали, что погибшие альпинисты поднимались без кислорода
Общество
Федерация назвала сложность для вывоза тел погибших в Непале альпинистов
Общество
Посольство рассказало, как нашли погибших в Непале альпинистов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из ЧечниСпорт, 15:40
Федерация альпинизма выложила фото с места гибели альпинистов в НепалеОбщество, 15:33
Футболист «Спартака» назвал некрасивыми слова Тюкавина о ДенисовеСпорт, 15:19
Умер один из самых влиятельных людей в экс-руководстве Китая У БангоПолитика, 15:17
В Москве включили отопление в 40% жилых домовГород, 15:16
Адвокат озвучил причину смерти сыгравшего «депутата» Наливкина актераОбщество, 15:14
«У нас все главные»: как совладельцам поделить властьPro, 15:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Андрес Иньеста объявил о завершении карьерыСпорт, 15:05
В Rutube подтвердили проблемы с перемещением контента из YouTubeТехнологии и медиа, 15:03
Аналитики назвали минимальную сумму для покупки жилья в МосквеНедвижимость, 15:02
NYT рассказала о найденном Россией действенном пути атаковать объекты ВСУПолитика, 14:49
Лавров на встрече в Кремле задал коллеге из Армении вопрос о квадроберахПолитика, 14:48
Исследование показало, что лишь 12% криптовалют подорожали после эирдропаКрипто, 14:46
Циципас заявил об изменении отношения к Даниилу МедведевуСпорт, 14:44