В актерском агентстве опровергли похищение российской актрисы в Израиле

Актриса Елизавета Прудникова, о возможном похищении которой в Израиле ранее сообщил депутат Евгений Попов, находится в Москве, с ней все в порядке. Об этом РБК сообщили в актерском агентстве Апрель.

«Со слов знакомых Лизы — она дома, с ней все хорошо», — сказал собеседник издания.

Попов ранее сообщил в своем телеграм-канале, что Прудникова могла быть в числе попавших в заложники к ХАМАС. «Вероятно среди пропавших без вести в Израиле (возможно в заложниках у ХАМАС) двадцатилетняя актриса из Москвы Елизавета Прудникова. Девушка приехала в Израиль на фестиваль. Надо вытаскивать нашу гражданку», — написал он.

Как пишет Baza, пропавшую в Израиле девушку, которая была подписана именем «Елизавета Прудникова», на самом деле зовут Карина Притика и она из португальского Лиссабона. Путаница с именами произошла, потому что Прудникова была указана в качестве контакта для связи, отмечает телеграм-канал.

Посольство России в Израиле занимается проверкой информации о возможном похищении боевиками палестинского движения ХАМАС россиянок, сообщила РБК пресс-служба диппредставительства. В представительстве России в Палестине уточнили, что на данный момент информации о пострадавших российских гражданах на палестинских территориях не имеется.

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