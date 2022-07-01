Аксенов объяснил задымление у Крымского моста учениями и ДТП

Никакой опасности для полуострова или Крымского моста нет, ситуация контролируется силовыми структурами, пояснил Аксенов. На мосту ранее произошло ДТП, из-за которого движение в сторону материка перекрыли

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Задымление в районе Крымского моста, видеозаписи с которым распространились в соцсетях, связано с учениями, кроме того, на мосту произошло ДТП. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — пояснил он.

По его словам, ситуация контролируется силовыми структурами.

Ранее управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило, что движение по мосту в направлении Новороссийска закрыто из-за ДТП, в Керчь (с материка) движение осуществляется штатно.

«В 13:40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в Новороссийск произошло ДТП», — сообщило управление. Позднее там заявили, что в 15:30 удалось восстановить движение в сторону Новороссийска по одной полосе.

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«Крым 24» пишет, что из-за перекрытия образовалась пробка, она начинается еще на подходах к мосту.

РБК направил запросы в пресс-службы Министерства обороны, регионального управления Росгвардии, а также обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В некоторых районах Крыма с апреля действует высокий уровень террористической опасности. Аксенов пояснил, что уровень угрозы повышается «в связи с проведением Вооруженными силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима».