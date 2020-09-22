В Минздраве назвали регионы с активным ростом заболеваемости COVID-19

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов назвал регионы, где идет наиболее динамичный рост заболеваемости новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Восемь регионов, в которых наиболее динамичный наблюдается рост заболеваемости: Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область», — указал Чуланов.

Он отметил, что картина роста заболеваемости наблюдается в тех регионах, которые «вошли в эпидситуацию позже».

Инфекционист также сообщил, что ситуация в стране с ростом заболеваемости коронавирусом была ожидаемой в связи с увеличением контактов между людьми. В сентябре, по его словам, наряду с тем, что начали собираться новые коллективы — студенческие, школьные, рабочие, — многие граждане вернулись из отпусков.