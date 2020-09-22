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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали регионы с активным ростом заболеваемости COVID-19

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов назвал регионы, где идет наиболее динамичный рост заболеваемости новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Восемь регионов, в которых наиболее динамичный наблюдается рост заболеваемости: Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область», — указал Чуланов.

Он отметил, что картина роста заболеваемости наблюдается в тех регионах, которые «вошли в эпидситуацию позже».

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Инфекционист также сообщил, что ситуация в стране с ростом заболеваемости коронавирусом была ожидаемой в связи с увеличением контактов между людьми. В сентябре, по его словам, наряду с тем, что начали собираться новые коллективы — студенческие, школьные, рабочие, — многие граждане вернулись из отпусков.

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За последние сутки, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России было подтверждено 6215 новых случаев заражения. Это максимум с 18 июля, когда было зафиксировано 6234 заболевших.

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Число новых случаев заболевания превышает 6 тыс. уже четвертый день подряд. Общее число заболевших в стране достигло 1 115 810.

За сутки от COVID-19 умерли 160 человек, что является наибольшим показателем с 31 июля, когда умерли 161 человек. Накануне штаб сообщал о 71 смерти. Общее количество смертей в стране от коронавируса достигло 19 649.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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