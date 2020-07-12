Американская группа Bon Jovi посвятила песню Джорджу Флойду

Джон Бон Джови (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

Рок-группа из США Bon Jovi посвятила свою новую песню афроамериканцу Джорджу Флойду, чья смерть после жесткого полицейского задержания в конце мая привела к волне массовых протестов в американских городах. Об этом сообщает американский журнал Rolling Stone.

Композиция называется American Reckoning. Лидер группы Джон Бон Джови объяснил, что должен был написать ее, будучи «свидетелем истории». «Я считаю величайшим даром художника способность использовать свой голос, чтобы говорить о проблемах, волнующих нас», — сказал артист.

Журнал приводит отрывок из песни, в котором говорится, что Америка оказалась в огне и ее совесть «была «разграблена». Кроме того, певец цитирует ставшую лозунгом протестов фразу Флойда «Я не могу дышать», которую он говорил полицейским во время задержания.

Посвященный Флойду трек войдет в новый альбом группы, чей выход отложили с мая до осени из-за коронавируса.