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Протесты в США ,  
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Американская группа Bon Jovi посвятила песню Джорджу Флойду

Джон Бон Джови
Джон Бон Джови (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

Рок-группа из США Bon Jovi посвятила свою новую песню афроамериканцу Джорджу Флойду, чья смерть после жесткого полицейского задержания в конце мая привела к волне массовых протестов в американских городах. Об этом сообщает американский журнал Rolling Stone.

Композиция называется American Reckoning. Лидер группы Джон Бон Джови объяснил, что должен был написать ее, будучи «свидетелем истории». «Я считаю величайшим даром художника способность использовать свой голос, чтобы говорить о проблемах, волнующих нас», — сказал артист.

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Фото: Шериф округа Хеннепин / Global Look

Журнал приводит отрывок из песни, в котором говорится, что Америка оказалась в огне и ее совесть «была «разграблена». Кроме того, певец цитирует ставшую лозунгом протестов фразу Флойда «Я не могу дышать», которую он говорил полицейским во время задержания.

Посвященный Флойду трек войдет в новый альбом группы, чей выход отложили с мая до осени из-за коронавируса.

В 2006 году Bon Jovi включили в Зал музыкальной славы Великобритании. В 2018 году ее добавили в Зал славы рок-н-ролла.

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Полицейские Миннеаполиса остановили Флойда 25 мая, они заподозрили его в попытке расплатиться фальшивыми купюрами в магазине. Во время задержания офицеры повалили афроамериканца на землю, один из них наступил ему на шею коленом, не обращая внимания на слова Флойда о трудностях с дыханием и просьбы его отпустить. После этого Флойд умер в больнице и в США начались акции протеста против расизма и произвола правоохранительных органов, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

Теги: США, Rolling Stones
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