Очевидцы рассказали о взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области

После того как произошел взрыв, житель Шелемишевских хуторов Андрей Новиков с сыном на машине отъехал на 10 км от дома, но позднее вернулся, рассказал он РБК. «Вот сейчас огонь подступает к моему дому. Пожарных я не вижу», — сообщил Новиков.

«Наши Шелемишевские хутора прямо напротив базы находятся. Сказали, что эвакуация, а все люди пешком на трассу бежали. Сейчас сказали, что трассу перекрыли», — пояснил Андрей Новиков. В деревне, по его словам, горят уже несколько домов.

В разговоре с РБК жительница Кораблинского района Кристина рассказала, что также не слышала про эвакуацию в своем населенном пункте. «У меня двое детей. Стала укладывать спать младшую, старшую посадила обедать. Открыла окна и услышала шум странный. Старшая дочка попросила закрыть окно, подумала, что гром, она его боится. Стало жутко страшно, когда прочитала новости. Потом позвонила моя бабушка, она живет в Ряжске, так у нее стены даже тряслись», — сообщила она.

В среду днем на территории бывшей воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района Рязанской области начали взрываться боеприпасы. Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, инцидент произошел из-за загоревшейся травы, пожар перекинулся на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы. По предварительным данным МЧС, из 14 населенных пунктов были эвакуированы более 1600 человек.