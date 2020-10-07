Очевидцы рассказали о взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области
Звуки взрывов на складе боеприпасов бывшей воинской части в Рязанской области по-прежнему доносятся до жителей окрестностей, сообщила РБК жительница Ряжска Елена Белова.
«Я нахожусь в 23 км от Шелемишево, но и здесь виден огромный столб дыма, слышен грохот взрывов, стекла трясутся», — также рассказала РБК Светлана Герасимова.
По ее словам, мимо проезжает множество машин, покидая соседние деревни, некоторые идут пешком. «Местные жители на улице ждут, что будет дальше», — уточнила жительница.
«Мы находимся в Ряжске, в гостях у родителей жены. Я вышел на улицу и услышал взрывы, поднял коптер и все увидел. В Ряжске эвакуации нет, по словам местных жителей, эвакуируют в радиусе 30 км», — поделился впечатлениями об увиденном фотограф Антон Балабаев.