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Очевидцы рассказали о взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области

Фото:Елена Скобельцына / Шелемишево и его общество / VK
Фото: Елена Скобельцына / Шелемишево и его общество / VK

Звуки взрывов на складе боеприпасов бывшей воинской части в Рязанской области по-прежнему доносятся до жителей окрестностей, сообщила РБК жительница Ряжска Елена Белова.

«Я нахожусь в 23 км от Шелемишево, но и здесь виден огромный столб дыма, слышен грохот взрывов, стекла трясутся», — также рассказала РБК Светлана Герасимова.

По ее словам, мимо проезжает множество машин, покидая соседние деревни, некоторые идут пешком. «Местные жители на улице ждут, что будет дальше», — уточнила жительница.

Видео: podslushano_ryazan/instagram
Видео: podslushano_ryazan/instagram
Video

«Мы находимся в Ряжске, в гостях у родителей жены. Я вышел на улицу и услышал взрывы, поднял коптер и все увидел. В Ряжске эвакуации нет, по словам местных жителей, эвакуируют в радиусе 30 км», — поделился впечатлениями об увиденном фотограф Антон Балабаев.

После того как произошел взрыв, житель Шелемишевских хуторов Андрей Новиков с сыном на машине отъехал на 10 км от дома, но позднее вернулся, рассказал он РБК. «Вот сейчас огонь подступает к моему дому. Пожарных я не вижу», — сообщил Новиков.

«Наши Шелемишевские хутора прямо напротив базы находятся. Сказали, что эвакуация, а все люди пешком на трассу бежали. Сейчас сказали, что трассу перекрыли», — пояснил Андрей Новиков. В деревне, по его словам, горят уже несколько домов.

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В разговоре с РБК жительница Кораблинского района Кристина рассказала, что также не слышала про эвакуацию в своем населенном пункте. «У меня двое детей. Стала укладывать спать младшую, старшую посадила обедать. Открыла окна и услышала шум странный. Старшая дочка попросила закрыть окно, подумала, что гром, она его боится. Стало жутко страшно, когда прочитала новости. Потом позвонила моя бабушка, она живет в Ряжске, так у нее стены даже тряслись», — сообщила она.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В среду днем на территории бывшей воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района Рязанской области начали взрываться боеприпасы. Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, инцидент произошел из-за загоревшейся травы, пожар перекинулся на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы. По предварительным данным МЧС, из 14 населенных пунктов были эвакуированы более 1600 человек.

новости очевидцы боеприпасы Рязанская область взрыв
Материалы по теме
Взрывы на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Видео
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