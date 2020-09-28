Попова оценила идею Познера о штрафах фразой «страны идут разной дорогой»

Штрафы за несоблюдение правил должны носить профилактическое значение, а не карательное, считает глава Роспотребнадзора. Познер ранее предложил ужесточить наказание за отсутствие масок и увеличить штрафы до 50 тыс. руб.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова не считает штрафы за отсутствие масок и другие нарушения, связанные с коронавирусом, эффективным способом заставить людей соблюдать меры для защиты от инфекции. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Страны здесь идут разной дорогой, кто-то жестко наказывает. Но мы видим тенденцию, что штрафы здесь не самое действенное средство», — считает она.

По мнению Поповой, важно убедить людей в том, что необходимо носить маски и перчатки. Штрафы за несоблюдение правил должны носить профилактическое значение, а не карательное, добавила она.

В Москве, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, все граждане должны носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Штрафы для юридических лиц за посетителей без масок составляют от 300 тыс. руб., отметила Попова.