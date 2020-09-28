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Попова оценила идею Познера о штрафах фразой «страны идут разной дорогой»

Штрафы за несоблюдение правил должны носить профилактическое значение, а не карательное, считает глава Роспотребнадзора. Познер ранее предложил ужесточить наказание за отсутствие масок и увеличить штрафы до 50 тыс. руб.
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не считает штрафы за отсутствие масок и другие нарушения, связанные с коронавирусом, эффективным способом заставить людей соблюдать меры для защиты от инфекции. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Страны здесь идут разной дорогой, кто-то жестко наказывает. Но мы видим тенденцию, что штрафы здесь не самое действенное средство», — считает она.

По мнению Поповой, важно убедить людей в том, что необходимо носить маски и перчатки. Штрафы за несоблюдение правил должны носить профилактическое значение, а не карательное, добавила она.

Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за отсутствие масок
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, все граждане должны носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Штрафы для юридических лиц за посетителей без масок составляют от 300 тыс. руб., отметила Попова.

С предложением ужесточить наказание для граждан выступил телеведущий Владимир Познер. Он заявил, что тех, кто не соблюдает меры защиты, следует штрафовать «по-серьезному, как это делали во Франции»: за первое нарушение — на 25 тыс. руб., за повторное — на 50 тыс. руб. «Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить», — написал телеведущий на своем сайте, отметив, что сначала все же попытался бы поговорить с «ковид-диссидентами».

С начала введения в столице масочно-перчаточного режима в городе оштрафовали более 85 тыс. пользователей общественного транспорта за отсутствие индивидуальных средств защиты, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Общая сумма штрафов превысила 425 млн руб. В столице также закрыли несколько магазинов за отсутствие масок у продавцов и покупателей и несоблюдение социальной дистанции.

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Автор
Наталия Анисимова
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