Путин дал правительству год на отчет о новой системе зарплат медиков

Путин дал правительству год на отчет о новой системе зарплат медиков

Президент поручил кабмину и региональным властям за год представить предложения о сроках внедрения новой системы оплаты труда медиков, назначив ответственным премьер-министра

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik)

Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов до 20 сентября 2020 года представить предложения о сроках, в которые будет внедрена новая система оплаты труда медицинских работников. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля по итогам прошедшего 2 октября совещания о модернизации первичного звена здравоохранения.

«Представить предложения о сроках внедрения в субъектах Российской Федерации новой отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения. Срок — 20 сентября 2020 года», — отмечается в нем.

В документе также говорится о необходимости оценить дополнительные расходы из бюджета на осуществление поэтапного перехода к новой системе оплаты труда медицинских работников.

Ответственным за выполнение поручений президент назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, а также руководителей высших исполнительных органов власти в субъектах России.