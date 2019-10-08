Путин дал правительству год на отчет о новой системе зарплат медиков

Глава Минздрава Вероника Скворцова на совещании заявила, что переход на новую отраслевую систему зарплат займет не менее двух лет, а также потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Таким образом она ответила на слова Путина, который сказал, что рост доли оклада в зарплате медиков не должен сопровождаться снижением компенсационных выплат и других доплат. «Вот чтобы этого фокуса не произошло», — подчеркнул президент.
Министр сказала, что для улучшения системы оплаты труда следует обновить составы профессиональных квалификационных групп должностей медработников и установить по каждой из них минимальные оклады. «Мы не сможем добиться справедливости, соответственно, при оплате и оклада, и стимулирующих выплат, пока это не будет сделано», — пояснила Скворцова. По ее словам, предварительную оценку затрат на модернизацию системы проведут до сентября 2020 года, а детализированную — не ранее 2021 года.
Предыдущее совещание по теме здравоохранения Путин провел 20 августа. Тогда Скворцова заявила, что дефицит врачей составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала — 130 тыс. Также она отметила, что в четырех регионах оклад врача не превышает 30% от местной средней зарплаты, и только в десяти он больше 50%. Путин поручил правительству до 1 октября разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Региональные органы власти по поручению президента обязаны до 10 января будущего года организовать разработку своих программ, опираясь на результаты проведенного кабмином анализа состояния этой сферы. Такие программы должны пройти экспертизу и быть утверждены до 1 июля 2020 года, после чего начнется их реализация. Скворцова отмечала, что инфраструктурные преобразования в первичном звене здравоохранения в 2020 году потребуют 50 млрд руб.