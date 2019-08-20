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Путин попросил чиновников тратить миллиарды на здравоохранение «с умом»

Деньги, выделенные для модернизации первичного звена здравоохранения, необходимо потратить «с умом». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что для проекта «Здравоохранение» предусмотрено 1 трлн 360 млрд руб., из которых на первичное звено здравоохранения выделяют 237,5 млрд руб. «Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хорошие результаты», — сказал Путин.

При этом, отметил президент, существует еще много проблем. В частности, в том, что касается оказания медицинской помощи для жителей сел и отдаленных территорий. Другая проблема — вопросы кадрового обеспечения. По словам Путина, сегодня в этой сфере не хватает более 25 тыс. врачей, свыше 130 тыс. средних медицинских работ­ников и среднего медперсонала. Кроме того, не хватает узких специалистов.

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Путин назвал три главные проблемы российского здравоохранения

Не менее остро, по словам президента, стоит проблема материально-технической базы поликлиник и амбулаторий. Многие здания больниц строились еще во времена СССР, большая часть из них с тех пор не ремонтировалась. Устарело и медицинское оборудование, которое закупалось в 2005–2006 годах.

«Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их не­хватку. Медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», — заключил президент, отметив, что нужно проработать эти проблемы и найти способы их решения.

На прямой линии с президентом 20 июня Путин назвал доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и обеспеченность лекарствами основными проблемами здравоохранения. При этом он отмечал, что несмотря на сложности, эта отрасль в России развивается.

Теги: Владимир Путин, здравоохранение
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