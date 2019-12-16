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Пираты захватили нефтяной танкер у берегов Западной Африки

Пираты атаковали нефтяной танкер Duke при переходе из Анголы в Того. Об этом сообщила в понедельник британская компания — владелец судна Union Maritime Ltd.

Специализирующееся на морских новостях английское издание Lloyd's List сообщает, что танкер атаковали в 110 морских милях к юго-востоку от порта Ломе (Того). По его данным, пираты захватили 20 индийцев и одного нигерийца из числа экипажа.

МИД Индии, сообщение которого приводит Reuters, подтвердил, что злоумышленники захватили 20 индийских граждан. По его данным, танкер шел под флагом Маршалловых Островов.

«Union Maritime тесно сотрудничает со всеми соответствующими органами власти, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию», — отмечается в сообщении компании.

В ноябре пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина. Тогда пираты напали на судно MV Bonita, стоявшее на якоре. После нападения судно прибыло в порт Котону, и оставшиеся на борту члены экипажа сообщили о происшедшем местным властям.

Теги: пираты, танкер, нефть
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