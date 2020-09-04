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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о возможном обострении ситуации с COVID-19 осенью

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусной инфекцией из-за начала учебного года и возвращения горожан с дач. Об этом он написал в своем блоге.

«Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на «удаленку», — говорится в сообщении Собянина.

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Сергей Собянин

По словам мэра, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города мира.

«Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть», — отметил Собянин.

Кроме того, мэр добавил, что на данный момент количество выявляемых случаев инфекции в Москве снизилось в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями.

Накануне Собянин подписан указ, который разрешает с 4 сентября проводить в Москве выставки и конгрессы. На данный момент в столице сохраняется запрет на проведение массовых общественных мероприятий, обязательный масочный и перчаточный режим в транспорте и общественных местах, а также запрет на полную заполняемость в залах театров, кинотеатров и на стадионах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 265 066 человек. Из них выздоровели свыше 219 тыс. человек. Общее число летальных исходов — 4867.

Теги: Сергей Собянин, коронавирус, пандемия
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