Собянин заявил о возможном обострении ситуации с COVID-19 осенью

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусной инфекцией из-за начала учебного года и возвращения горожан с дач. Об этом он написал в своем блоге.

«Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на «удаленку», — говорится в сообщении Собянина.

По словам мэра, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города мира.

«Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть», — отметил Собянин.