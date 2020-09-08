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Военного историка Жукова приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

Детали уголовного дела не оглашались из-за грифа секретности. Жукова арестовали летом 2018 года. Он интересовался историей и дислокацией российских военных формирований
Фото: Jan Woitas / Dpa / ТАСС
Фото: Jan Woitas / Dpa / ТАСС

Военного историка и офицера в отставке Андрея Жукова осудили на 12,5 лет колонии строго режима по делу о государственной измене. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Он признан виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, материалы имеют гриф совершенно секретно», — говорится в сообщении.

Прокурор требовал назначить Жукову 17 лет колонии. Защитники подсудимого настаивали на оправдательном приговоре. Один из адвокатов историка Иван Павлов сообщил, что защита обжалует приговор.

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«Приговор в отношении нашего подзащитного считаем незаконным, необоснованным и обязательно обжалуем его в первом апелляционном суде общей юрисдикции», — заявил Павлов, передал ТАСС.

Жукова задержали и арестовали по обвинению в ст. 275 УК в июне 2018 года. По данным ТАСС, обвинения в адрес военного исследователя относятся «к истории Вооруженных Сил и к его активной деятельности в интернете».

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Жуков был активным участником военно-исторических интернет-форумов, интересовался историей советских и российских частей, их формирование, дислокацией с периода Первой мировой войны по настоящее время. Историк также занимался поисковыми работами и установления родственников погибших в Великой Отечественной войне.

Автор: Михаил Котляр
Теги: госизмена, суд, приговор, новости
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