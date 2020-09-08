Военного историка Жукова приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

Детали уголовного дела не оглашались из-за грифа секретности. Жукова арестовали летом 2018 года. Он интересовался историей и дислокацией российских военных формирований

Фото: Jan Woitas / Dpa / ТАСС

Военного историка и офицера в отставке Андрея Жукова осудили на 12,5 лет колонии строго режима по делу о государственной измене. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Он признан виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, материалы имеют гриф совершенно секретно», — говорится в сообщении.

Прокурор требовал назначить Жукову 17 лет колонии. Защитники подсудимого настаивали на оправдательном приговоре. Один из адвокатов историка Иван Павлов сообщил, что защита обжалует приговор.

«Приговор в отношении нашего подзащитного считаем незаконным, необоснованным и обязательно обжалуем его в первом апелляционном суде общей юрисдикции», — заявил Павлов, передал ТАСС.