Московский суд арестовал второго за месяц подозреваемого в госизмене

Три дня назад дома у мужчины прошли обыски, выяснил РБК. Остальные детали о подозреваемом засекречены. Это уже второй случай за месяц. В начале июня по статье о госизмене суд арестовал Виктора Прозорова

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Столичный Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в государственной измене. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Имя помещенного под арест Андрей Жуков. Мужчину, как рассказал РБК источник в правоохранительных органах, арестовали еще в понедельник, 25 июня, после обыска у него дома.

Под стражей Жуков будет содержаться до 24 августа. Остальные подробности дела, как указали представители суда, находятся под грифом «секретно».

Это уже второй случай за месяц, когда Лефортовский суд Москвы санкционирует арест подозреваемых по ст. 275 УК РФ (государственная измена). 4 июня он отправил под стражу Виктора Прозорова, которого сотрудники правоохранительных органов заподозрили в аналогичном преступлении. Под арестом согласно решению суда он будет находиться до 27 июля. Подробности дела тогда также не разглашались.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.​ В прошлом году, по данным Верховного суда, за государственную измену и шпионаж в России всего осудили шесть человек. Кроме того, 7 мая прошлого года президент России Владимир Путин помиловал осужденную за госизмену по СМС жительницу Сочи Оксану Севастиди.​ Спустя еще полгода, в ноябре, Верховный суд смягчил наказание еще одной осужденной за СМС — Инге Тутисани. Срок ее пребывания в тюрьме был сокращен до четырех лет и одного месяца (вместо шести лет), и в ноябре прошлого года женщина вышла на свободу. Тутисани ​была осуждена, после того как в 2008 году отправила в Грузию сообщение с данными о передвижении российских войск.