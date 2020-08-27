ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке.

Видео: ФСБ России

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На записи видно, как мужчина в форме идет по улице с пакетами, когда его задерживают силовики и сажают в машину. Его привозят в Барнаульский гарнизонный военный суд.

О задержании в Барнауле украинского шпиона ФСБ сообщила 27 августа. Имя подозреваемого пока не называется. В отношении мужчины заведено уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.