Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Продать любой ценой: на какой маркетинг откликаются зумеры Стиль, 11:28 ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного Политика, 11:19 Глава МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу Политика, 11:18 Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям Общество, 11:05 Tesla по $87 за акцию — скептики допустили обвал цены на 95% в 2021-м Инвестиции, 11:04 Какая цифровая трансформация нужна российским школам и вузам Партнерский материал, 10:58 В Москве выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19 Общество, 10:47 Состояние Илона Маска превысило $100 млрд Бизнес, 10:45 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 августа Общество, 10:38 В России за сутки выявили 4,7 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 10:36 Назарбаев предложил провести саммит по ядерному разоружению Политика, 10:35 В России за сутки умер 121 пациент с COVID-19 Общество, 10:35 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 10:32 Знать предмет — мало: как подобрать преподавателя для онлайн-курса Pro, 10:32
Политика ,  
0 

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

На записи видно, как мужчина в форме идет по улице с пакетами, когда его задерживают силовики и сажают в машину. Его привозят в Барнаульский гарнизонный военный суд.

О задержании в Барнауле украинского шпиона ФСБ сообщила 27 августа. Имя подозреваемого пока не называется. В отношении мужчины заведено уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

Теги: Барнаул, ФСБ, Украина, шпионаж, видео
Материалы по теме
ФСБ заявила о поимке украинского шпиона в ракетных войсках
Политика
СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter