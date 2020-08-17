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Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Перенос выходного дня на 31 декабря с субботы или воскресенья какой-либо из предшествующих недель невозможен в связи с установленными Трудовым кодексом нормами. Об этом, как сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, говорится в ответе Минтруда на его запрос.

В документе, опубликованном в Telegram-канале Нилова, говорится, что согласно ст. 110 Трудового кодекса продолжительность «еженедельного непрерывного отдыха» не может быть менее 42 часов. Таким образом, в неделе не может быть только один выходной.

«Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству», — говорится в документе.

«Понимать все это, видимо, нужно так: и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит. Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили «рабочим», — прокомментировал ответ Минтруда Нилов.

Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным
Общество

В 2019 году губернаторы ряда регионов России объявили вторник, 31 декабря, выходным днем. Соответствующие документы подписали, в частности, власти Ненецкого автономного округа, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Якутии, Свердловской, Волгоградской, Магаданской, Калининградской областей.

В ходе большой пресс-конференции сделать последний день уходящего года выходным назвал логичным и президент Владимир Путин. «В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», — сказал тогда глава государства. В 2020 году 31 декабря придется на четверг.

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Теги: выходной день, 31 декабря, Минтруд
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