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В районах Парижа введут обязательное ношение масок на улице

Маски нужно будет носить в наиболее посещаемых районах и четырех департаментах вокруг Парижа. По данным властей, во французской столице ежедневно регистрируют по 400 новых заражений COVID-19
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

С понедельника, 10 августа, в некоторых округах Парижа граждан обяжут носить медицинские маски на улице. Об этом сообщает парижское управление полиции в Twitter.

По данным Figaro, новые меры по борьбе с эпидемией коронавируса во французской столице вступят в силу с 8:00 понедельника и коснутся всех людей старше 11 лет. Носить маску нужно будет в районах с высокой посещаемостью и наиболее интенсивным движением транспорта. В полиции сообщили, что маски нужно будет обязательно носить на набережной Сены, канала Сан-Мартен, а также на рынках под открытым небом.

Кроме того, обязательный масочный режим на улице вводится в четырех департаментах вокруг Парижа: Сен-Сен-Дени, О-де-Сен, Валь-де-Марн и Валь-д'Уаз.

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В сообщении полиции Парижа отмечается, что коронавирус снова стал активно циркулировать среди населения столичного региона — ежедневно фиксируется около 400 новых заболевших. Особенно высокая заболеваемость регистрируется среди молодых людей 20–30 лет.

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Ранее 8 августа Figaro сообщала, что обязательный масочный режим на улицах был введен в 1,4 тыс. французских муниципалитетах, в том числе в городах Нанси, Марсель, Аяччо, Ренн, Ницца, Страсбург, Канны и других.

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По информации французского Министерства здравоохранения, к 8 августа в стране выявлено почти 198 тыс. заразившихся коронавирусом. От COVID-19 умерли более 30 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

С середины июня во Франции начали смягчать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии. Спустя месяц президент Эмманюэль Макрон заявил, что в стране наблюдаются признаки возвращения коронавируса, и призвал население готовиться ко второй волне. Глава государства также предложил носить медицинские маски во всех замкнутых общественных помещениях.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Париж, коронавирус, медицинские маски
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