Макрон объявил о смягчении ограничений из-за коронавируса во Франции

Париж, Франция (Фото: Michel Euler / AP)

Франция перейдет в так называемую «зеленую зону» с 15 июня, ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, будет смягчен, сообщил в своем обращении к нации президент Эмманюэль Макрон, передает Le Рarisien.

«С завтрашнего дня вся территория [Франции], за исключением Майотты и Гвианы, перейдет в зеленую зону. <...> С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу с первой волной кризиса, которую мы только что пережили», — заявил глава государства.

Также с понедельника детские сады, школы и колледжи будут готовиться к тому, чтобы принимать всех учащихся в обычном порядке. Помимо этого, возобновят работу кафе и рестораны в Парижском регионе.

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