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В Бейруте антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицией

Участники беспорядков заявляют о недоверии правительству после взрыва в порту и требуют его отставки. Пострадали более 100 человек. Протестующие прорвались в здание МИДа
Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

В Бейруте начались протесты и столкновения с полицией, передает Reuters. По данным агентства, в центре ливанской столицы собрались около 7 тыс. человек, которые требуют отставки правительства после взрыва в порту.

Протестующие вышли на улицы с призывами отставки действующей власти и высказывались о недоверии к прозрачности процесса над виновниками взрыва в бейрутском порту 4 августа.

Некоторые из участников беспорядков пытались прорваться через заграждение и проникнуть к зданию ливанского парламента. Протестующие также бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, было зафиксировано несколько поджогов.

После этого полиция применила к протестующим слезоточивый газ. К месту беспорядков прибыли машины скорой помощи.

По данным Ливанского Красного Креста, в ходе беспорядков пострадали более ста человек. 22 из них были доставлены в больницы Бейрута, еще 87 человек получили медицинскую помощь на месте.

Позже Reuters сообщило, что десятки протестующих прорвались в здание министерства иностранных дел страны.

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Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая шесть лет назад была конфискована с судна и хранилась на портовом складе.

В результате взрыва часть города оказалась разрушена полностью или частично. Местные власти сообщали о разрушении половины административных зданий. Погибли более 150 человек, около 5 тыс. пострадали. Еще несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.

Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек
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Последствия взрыва в Бейруте

В Ливане оценивают нанесенный ущерб как минимум в $15 млрд. Власти также заявили о гуманитарной катастрофе и проблемах с продовольствием: взрывом был уничтожен элеватор в порту, где хранились основные запасы пшеницы.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб пообещал наказать всех виновных в катастрофе. В рамках расследования по уголовному делу о взрыве задержаны 16 человек.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Бейрут, Ливан, протесты, беспорядки
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