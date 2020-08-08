В Бейруте антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицией

Участники беспорядков заявляют о недоверии правительству после взрыва в порту и требуют его отставки. Пострадали более 100 человек. Протестующие прорвались в здание МИДа

Фото: Felipe Dana / AP

В Бейруте начались протесты и столкновения с полицией, передает Reuters. По данным агентства, в центре ливанской столицы собрались около 7 тыс. человек, которые требуют отставки правительства после взрыва в порту.

Протестующие вышли на улицы с призывами отставки действующей власти и высказывались о недоверии к прозрачности процесса над виновниками взрыва в бейрутском порту 4 августа.

Некоторые из участников беспорядков пытались прорваться через заграждение и проникнуть к зданию ливанского парламента. Протестующие также бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, было зафиксировано несколько поджогов.

После этого полиция применила к протестующим слезоточивый газ. К месту беспорядков прибыли машины скорой помощи.