Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5212

С учетом новых выявленных случаев заражения общее количество заболевших в России возросло до 882 347. Также за сутки в стране скончались 129 человек

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За сутки в России зарегистрировали 5212 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число известных случаев заболевания в стране, таким образом, увеличилось до 882 347, 177 286 человек сейчас проходят курс лечения .

Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве, где с начала пандемии положительный тест на коронавирус сдали 246 845 человек. Еще 64 716 человек заболели в Подмосковье и 32 730 человек — в Санкт-Петербурге. Замыкают пятерку регионов по количеству заражений Нижегородская и Свердловская области — там выявили 24 771 и 22 083 заболевших человека соответственно.

Также за сутки в России скончались 129 пациентов с коронавирусом, из них 14 человек умерли в Москве, 12 — в Архангельской области, 10 — в Петербурге. Всего после инфицирования коронавирусом в России зафиксировали 14 854 смерти.