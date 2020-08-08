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Пандемия коронавируса ,  
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Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5212

С учетом новых выявленных случаев заражения общее количество заболевших в России возросло до 882 347. Также за сутки в стране скончались 129 человек
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За сутки в России зарегистрировали 5212 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число известных случаев заболевания в стране, таким образом, увеличилось до 882 347, 177 286 человек сейчас проходят курс лечения .

Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве, где с начала пандемии положительный тест на коронавирус сдали 246 845 человек. Еще 64 716 человек заболели в Подмосковье и 32 730 человек — в Санкт-Петербурге. Замыкают пятерку регионов по количеству заражений Нижегородская и Свердловская области — там выявили 24 771 и 22 083 заболевших человека соответственно.

Также за сутки в России скончались 129 пациентов с коронавирусом, из них 14 человек умерли в Москве, 12 — в Архангельской области, 10 — в Петербурге. Всего после инфицирования коронавирусом в России зафиксировали 14 854 смерти.

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Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Помимо этого, 690 207 человек вылечились после заражения, за последние сутки это число увеличилось на 6615.

На следующей неделе, 12 августа, планируется регистрация первой российской вакцины, рассказал замминистра здравоохранения Олег Гриднев. По его словам, сейчас идет третий этап ее испытаний. «Это крайне важно. Главное, что вакцина прежде всего должна быть безопасной», — подчеркнул Гриднев.

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Как рассказал РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов, при неправильном конструировании вакцина может только навредить пациенту. Он отметил, что антитела, которые должны присоединяться к вирусу и блокировать его способность заражать клетку, могут не всегда работать правильно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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