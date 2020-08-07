Российский вирусолог назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются температура и аллергическая реакция. Об этом рассказал профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться», — сказал ученый. Альтштейн пояснил, что в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать.

Кроме того, он отметил, что и пожилым людям разрешено вакцинироваться, если они тоже себя хорошо чувствуют.

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