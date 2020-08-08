Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 августа
Росстат назвал число погибших от COVID-19 за июнь, Евросоюз вновь не включил Россию в список для открытия границ — главное в обзоре РБК
Коронавирус
РоссияМоскваМир
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 877,1 тыс. (плюс 5241 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 725 человек (плюс 119 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 683 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за июнь. По данным ведомства, общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июне составило 11 917 человек. Для 5488 из них коронавирус стал основной причиной смерти, у остальных он либо был сопутствующим заболеванием, усугубившим течение основной болезни, либо вообще напрямую не был связан с причинами смерти.
Нижегородская область переходит ко второму этапу снятия ограничений. Возобновится работа уличной торговли и объектов розничной торговли площадью зала до 800 кв. м, салонов красоты и СПА без лицензии на медицинскую деятельность, фитнес-центров, бассейнов, бань и саун, а также организаций дополнительного образования.
Введение человеку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 не может привести к его заражению этой болезнью, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России Александр Гинцбург. Центр Гамалеи является одним из разработчиков вакцин.
Минздрав ответил на сообщения о том, что некоторым чиновникам, врачам и общественникам уже предложили пройти вакцинацию от коронавируса. В ведомстве заявили, что проведение вакцинации возможно только после получения препаратом регистрационного удостоверения. Вместе с тем главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что все же получил «от друзей и знакомых из правительства» предложение пройти вакцинацию. «Я отказался, потому что я сын врача и не готов в 64 [года] подвергать себя медицинским экспериментам», — рассказал он, добавив, что некоторые его знакомые вакцину получили.
В Москве суд на 90 дней запретил работу сервиса такси Wheely из-за отказа во время режима ограничений в столице передавать данные о поездках властям. В сервисе утверждали, что по этой информации возможно идентифицировать пассажира, в дептрансе же заявляли, что не интересовались персональными данными.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
В Челябинской области власти продлили режим ограничений по меньшей мере до 23 августа. Некоторые ограничения все же будут сняты — так, музеи, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку, смогут возобновить свою деятельность. Однако в регионе сохранятся масочный режим и самоизоляция для пожилых людей.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 18,9 млн, из них более 709,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 19,3 млн человек, из них более 721 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 4,9 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,9 млн), на третьем — Индия (более 2,02 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (545 тыс.).
Совет ЕС обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз во время пандемии COVID-19. Россия в перечень вновь не попала.В новой версии списка оказались десять государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. По сравнению с предыдущей версией из перечня разрешенных стран убрали Марокко. В списке также указан Китай. При этом в сообщении ЕС отмечается, что въезд китайским гражданам будет разрешен на основе принципа взаимности, после того как Пекин откроет границы для европейцев.
В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая, отмечает агентство. Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия COVID-19 — это не просто распространение болезни в мире, а политическая и экономическая война. По словам Лукашенко, все страны пытаются использовать коронавирусную инфекцию, «чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится». По мнению Лукашенко, с распространением вируса в Белоруссии Минск справился.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Госдепартамент США отменил рекомендацию для граждан не ездить за рубеж из-за распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве рекомендовали гражданам США сохранять осторожность при поездках за границу «в связи с непредсказуемым характером пандемии».