Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 августа

Росстат назвал число погибших от COVID-19 за июнь, Евросоюз вновь не включил Россию в список для открытия границ — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 877,1 тыс. (плюс 5241 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 725 человек (плюс 119 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 683 тыс. человек.