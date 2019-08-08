СК назвал виновного в ДТП с автобусом под Новороссийском

СК назвал виновного в ДТП с автобусом под Новороссийском

Виновным в ДТП следствие считает водителя автобуса. Он задержан, СК намерен просить суд об аресте. В санатории, который владел автобусом, изъяли документы

Фото: Артем Виноградов / ТАСС

Вечером 7 августа водитель экскурсионного автобуса, следовавшего из Новороссийска в Анапу, превысил скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, хотя у того было преимущество, говорится в сообщении краснодарского главка Следственного комитета.

Из-за действий водителя автобуса произошла авария, машины перевернулись и «покатились с обрыва», считают следователи. 41-летний водитель задержан, его статус — подозреваемый, следует из сообщения. Мера пресечения мужчине пока не избрана, следствие намерено просить об аресте.

По данным следствия, в ДТП пострадали 44 человека, трое скончались. Жертвами стали пассажиры легковушки, среди них двое детей. Как ранее заявили в правительстве Краснодарского края, это женщина 40 лет и двое детей 10 и 16 лет. Всего в машине находились шестеро.

Автобус принадлежал лечебно-профилактическому санаторию «Эллада», в нем следователи изъяли документы.