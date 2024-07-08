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Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Суд арестовал троих подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»
Граждан Узбекистана арестовали до 6 сентября 2024 года. Им вменяют изнасилование, совершенное группой лиц, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»
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Останкинский районный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела об изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ», сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Всех троих — Абдурашидова Б.С., Ортикбоева М.Р. и Журакулова Ж. Ж.У — арестовали на два месяца, до 6 сентября 2024 года. Им вменяют п. «а» ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса — изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» у «Останкино»
Спорт

Об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» утром 7 июля сообщила заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки. Телеграм-канал Baza писал, что женщину изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы.

МВД 7 июля сообщило о задержании двух предполагаемых нападавших, одним из них оказался 24-летний приезжий. Второго подозреваемого — мужчину 1999 года рождения — задержали возле станции метро «ВДНХ». Позднее Следственный комитет подтвердил задержание третьего фигуранта.

Все трое оказались гражданами Узбекистана, сообщили в СК. По версии следствия, ночью 6 июля мужчины, будучи пьяными, напали на незнакомую девушку у жилого дома в Москве. Двое из них изнасиловали ее, а третий наблюдал.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Канделаки поблагодарила ведомство за оперативную реакцию.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
«Матч-ТВ» изнасилование арест
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