Бастрыкин запросил доклад по делу об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Бастрыкин запросил доклад по делу об изнасиловании в Москве сотрудницы «Матч ТВ»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования изнасилования девушки в Москве гражданами Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Уголовное дело возбуждено против троих задержанных мигрантов.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что в ночь на 6 июля рядом с телецентром «Останкино» трое выходцев из Узбекистана изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ». Женщина в этот момент возвращалась с работы.

Заместитель гендиректора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки позднее подтвердила информацию об изнасиловании работницы телеканала.

Представитель МВД Ирина Волк 6 июля сообщила о задержании двух подозреваемых в преступлении. По ее словам, одного из них — 24-летнего «приезжего» — поймали в Останкинском районе в лесопарковой зоне, когда он попытался скрыться от правоохранителей. Позднее возле станции метро ВДНХ был задержан второй подозреваемый 1999 года рождения.

По данным Baza, дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса (изнасилование, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.