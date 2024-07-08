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Общество ,  
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Бастрыкин запросил доклад по делу об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Бастрыкин запросил доклад по делу об изнасиловании в Москве сотрудницы «Матч ТВ»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования изнасилования девушки в Москве гражданами Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Уголовное дело возбуждено против троих задержанных мигрантов.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что в ночь на 6 июля рядом с телецентром «Останкино» трое выходцев из Узбекистана изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ». Женщина в этот момент возвращалась с работы.

Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» у «Останкино»
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Заместитель гендиректора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки позднее подтвердила информацию об изнасиловании работницы телеканала.

Представитель МВД Ирина Волк 6 июля сообщила о задержании двух подозреваемых в преступлении. По ее словам, одного из них — 24-летнего «приезжего» — поймали в Останкинском районе в лесопарковой зоне, когда он попытался скрыться от правоохранителей. Позднее возле станции метро ВДНХ был задержан второй подозреваемый 1999 года рождения.

По данным Baza, дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса (изнасилование, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет изнасилование Узбекистан мигранты «Матч ТВ» Москва Останкино
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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