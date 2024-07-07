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Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» у «Останкино»

Канделаки подтвердила сообщения об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»
На сотрудницу телеканала напали в ночь на 6 июля несколько мужчин. В полиции ранее заявили о задержании двух человек, Baza пишет о троих задержанных иностранцах. Канделаки выразила поддержку пострадавшей

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки подтвердила в телеграм-канале информацию об изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ».

В воскресенье телеграм-канал Baza сообщил, что женщину изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы.

Представитель МВД Ирина Волк 6 июля сообщила в телеграм-канале, что по подозрению в изнасиловании в Останкинском районе Москвы в лесопарковой зоне при попытке скрыться был задержан один из предполагаемых злоумышленников, которым оказался 24-летний приезжий. Позднее Волк заявила, что возле станции метро ВДНХ был установлен и задержан второй подозреваемый 1999 года рождения.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона», — написала Канделаки.

Baza пишет, что всего по делу было задержано трое, все — приезжие из Узбекистана, а также что было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц (наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы).

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Теги
Анна Сатдинова
«Матч ТВ» Тина Канделаки Москва Останкино изнасилование
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